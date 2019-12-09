2019-12-09 10:00:35 来源：Mtime时光网
作者：小火纸 编辑：小火纸
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蛋黄派吖
4分钟前
有人在评论里剧透，大家别往下翻
6分钟前
有傻X在评论里剧透，大家别往下翻
朵朵爸比
2小时前
今年唯一二刷的电影就是《寄生虫》
小懋
今年韩国一个寄生虫，一个孙兴慜，让全亚洲眼红。
坂井泉水
4小时前
实至名归，今年触动最大的片子之一
天晴了_
7小时前
寄生虫这是要逆天啊
T1000
明年奥斯卡最佳外语片妥妥的了。
就是那个结尾捅死男主的设定依然无法接受
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