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"寄生虫"连夺洛杉矶\纽约影评人奖最佳

奉俊昊新作将闪耀奥斯卡颁奖季

2019-12-09 10:00:35 来源：Mtime时光网

《寄生虫》有点像去年的《罗马》，有望同时入围奥斯卡最佳影片和最佳外语片。
　　时光网讯 金球奖今晚将公布提名，在这之前纽约在线影评人奖和洛杉矶影评人协会奖都把最佳影片给了韩国的《寄生虫》，让这部片在奥斯卡颁奖季前景变得更光明。最佳外语片方面《燃烧女子的肖像》受认可，最佳动画片方面影评人更喜欢《我失去了身体》而不是《玩具总动员4》

洛杉矶影评人协会奖


最佳影片：《寄生虫》

最佳导演：奉俊昊《寄生虫》
亚军：马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》

最佳男主角：安东尼奥·班德拉斯《痛苦与荣耀》
亚军：亚当·德赖弗《婚姻故事》

最佳女主角：玛丽·凯·普莱斯《黛安》
亚军：露皮塔·尼永奥《我们》

最佳男配角：宋康昊《寄生虫》
亚军：乔·佩西《爱尔兰人》

最佳女配角：詹尼弗·洛佩兹《舞女大盗》
亚军：赵淑珍《别告诉她》

最佳剧本：诺亚·鲍姆巴赫《婚姻故事》
亚军：奉俊昊、韩进元《寄生虫》

最佳剪辑：托德·道格拉斯·米勒《阿波罗11号》
亚军：罗纳德·布隆斯坦、本·萨弗迪《原钻》

最佳摄影：Claire Mathon 《燃烧女子的肖像》&《大西洋》
亚军：罗杰·狄金斯《1917》

最佳制作设计：Barbara Ling《好莱坞往事》
亚军：李河俊《寄生虫》

最佳配乐：丹·莱维《我失去了身体》
亚军：托马斯·纽曼《1917》

最佳动画片：《我失去了身体》

最佳纪录片：《美国工厂》

最佳外语片：《痛苦与荣耀》

新生代奖：乔·塔尔博、吉米·菲尔斯、 乔纳森·梅杰斯《旧金山的最后一个黑人》

终身成就奖：伊莲·梅 

道格拉斯·爱德华实验电影奖：Ja'Tovia Gary《The Giverny Document》
纽约在线影评人协会奖


最佳影片:《寄生虫》
最佳动画片:《我失去了身体》
最佳纪录片：《阿波罗11号》
最佳群戏:《利刃出鞘》
最佳处女作导演: Lila Aviles《女服务员》
最佳音乐:《火箭人》
最佳摄影：《1917》
最佳剧本:《寄生虫》

十佳影片

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 寄生虫 颁奖季 爱尔兰人 奉俊昊 纽约影评人 洛杉矶影评人
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