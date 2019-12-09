冯小刚新作《只有芸知道》曝时尚大片，大片中主演黄轩、杨采钰彼此的眼神交流格外深情，两人在片中演绎一对炙热单纯的情侣，赚翻观众眼泪。











大片中黄轩、杨采钰彼此的眼神交流格外深情，仿佛延续了东风与罗芸间的浓浓爱意。此前片方曝光的主题曲MV赚足眼泪，东风告白罗芸时说到“将来，我喝白开水你就喝酒；我吃饭的时候你吃肉；我吃肉的时候你吃燕窝。总之，咱们家最好的东西一定在你肚子里”。东风体告白朴素却深情，不少网友表示“隋东风就是我的理想型”。





在黄轩看来，隋东风与罗芸的爱情虽然简单，但不平凡，“对于隋东风来说，照顾好老婆，让她不受冻，让她吃饱穿暖，将来再带她环游世界。她永远是第一位的”。快餐时代下，这份炙热单纯的爱显得尤为动人。





《芳华》之后，黄轩、杨采钰再度出演冯小刚的作品，谈到第二次合作的感受，黄轩表示“冯小刚导演是为电影而生的，早上开拍到晚上收工，大家都回去休息了，导演还在剪片子。他可以只睡三四个小时，第二天到片场依然是激情澎湃。”杨采钰感慨导演一如既往的认真，“包括对天气和阳光的要求，特别追求完美，从《芳华》延续到了《只有芸知道》。”





拍摄初期，冯小刚经常让演员看着他剪片子，看到好的表演瞬间会及时与演员交流，在相互磨合中帮演员找到最合适的情绪。黄轩、杨采钰表示“这次拍摄收获很多，这样的创作过程是很难得的”。





电影《只有芸知道》改编自冯小刚挚友的真实爱情故事，12月20日内地上映。



































编辑：隐饮