《爱尔兰人》《好莱坞往事》《小妇人》，最被美国影评人看好的2019年电影。











电视剧方面，《有色眼镜》《我们这一天》《切尔诺贝利》最受肯定，Netflix在电视剧和电影方面一共提名61项，相当厉害。





评论家选择奖由美国广播影评人协会（BFCA）和广播电视记者协会（BTJA）投票选出，由于这是北美最大的电影评论组织，由于奖项设置和奥斯卡比较接近，被誉为“奥斯卡最准风向标”。





前年以14项提名领跑的《水形物语》最终拿下奥斯卡最佳影片、最佳导演等奖项，成为最大赢家。不过去年的《宠儿》和《黑豹》运气则要差一些。





电影类完整提名名单





最佳影片 《1917》 《极速车王》 《爱尔兰人》 《乔乔兔》 《小丑》 《小妇人》 《婚姻故事》 《好莱坞往事》 《寄生虫》 《原钻》

最佳导演

诺亚·鲍姆巴赫《婚姻故事》 诺亚·鲍姆巴赫《婚姻故事》 格蕾塔·葛韦格《小妇人》 奉俊昊《寄生虫》 山姆·门德斯《1917》 马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》 约书亚·萨弗迪、本·萨弗迪《原钻》 昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》

最佳男主角

安东尼奥·班德拉斯 《痛苦与荣耀》 安东尼奥·班德拉斯 《痛苦与荣耀》 罗伯特·德尼罗《爱尔兰人》 莱昂纳多·迪卡普里奥《好莱坞往事》 亚当·德赖弗《婚姻故事》 艾迪·墨菲《我叫多麦特》 亚当·桑德勒《原钻》

最佳女主角

奥卡菲娜《别告诉她》 奥卡菲娜《别告诉她》 露皮塔·尼永奥《我们》 西尔莎·罗南《小妇人》 斯嘉丽·约翰逊《婚姻故事》 查理兹·塞隆《性感炸弹》 蕾妮齐·薇格《朱迪》

最佳男配角

威廉·达福《灯塔》 威廉·达福《灯塔》 汤姆·汉克斯《邻里美好的一天》 安东尼·霍普金斯《教宗承继》 阿尔帕西诺《爱尔兰人》 乔·佩西《爱尔兰人》 布拉德·皮特《好莱坞往事》

最佳女配角

劳拉·邓恩《婚姻故事》 劳拉·邓恩《婚姻故事》 斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》 詹妮弗·洛佩兹《舞女大盗》 佛罗伦斯·珀《小妇人》 玛格特·罗比《性感炸弹》 赵淑珍《别告诉她》

最佳年轻演员

茱莉亚·巴特斯《好莱坞往事》 茱莉亚·巴特斯《好莱坞往事》 罗曼·格里芬·戴维斯《乔乔兔》 诺亚·尤佩《宝贝男孩》 托马辛·麦肯齐《乔乔兔》 Archie Yates《乔乔兔》 莎哈迪·赖特·约瑟夫《我们》

最佳群戏 《性感炸弹》 《爱尔兰人》 《小妇人》 《婚姻故事》 《利刃出鞘》 《好莱坞往事》 《寄生虫》 最佳原创剧本 诺亚·鲍姆巴赫《婚姻故事》 莱恩·约翰逊《利刃出鞘》 奉俊昊 Jin Won Han《寄生虫》 昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》 王子逸《别告诉她》

最佳改编剧本 迈卡·费兹曼-布卢、诺亚·哈普斯特《邻里美好的一天》 安东尼·麦卡滕 《教宗的承继》 托德·菲利普斯、Scott Silver《小丑》 塔伊加·维迪提《乔乔兔》 斯蒂文·泽里安 《爱尔兰人》 格蕾塔·葛韦格《小妇人》 最佳摄影 贾林·布拉谢科《灯塔》 罗杰·狄金斯《1917》 费东·帕帕米科尔《极速车王》 罗德里格·普列托《爱尔兰人》 罗伯特·理查德森《好莱坞往事》 劳伦斯·谢尔《小丑》

最佳艺术指导 Mark Friedberg, Kris Moran《小丑》 Dennis Gassner, Lee Sandales《1917》 Jess Gonchor, Claire Kaufman《小妇人》 Lee Ha Jun《寄生虫》 Barbara Ling, Nancy Haigh《好莱坞往事》 Bob Shaw, Regina Graves《爱尔兰人》 Donal Woods, Gina Cromwell《唐顿庄园》

最佳剪辑 Ronald Bronstein, Benny Safdie – Uncut Gems Andrew Buckland, Michael McCusker – Ford v Ferrari Yang Jinmo《寄生虫》 Fred Raskin《好莱坞往事》 Thelma Schoonmaker《爱尔兰人》 Lee Smith《1917》

最佳服装设计 Ruth E. Carter《我叫多麦特》 Julian Day《火箭人》 Jacqueline Durran《小妇人》 Arianne Phillips《好莱坞往事》 Sandy Powell, Christopher Peterson《爱尔兰人》 Anna Robbins 《唐顿庄园》

最佳发型与化妆 《性感炸弹》 《我叫多麦特》 《爱尔兰人》 《小丑》 《朱迪》 《好莱坞往事》 《火箭人》

最佳视觉效果 《1917》 《星际探索》 《热气球飞行家》 《复仇者联盟4：终局之战》 《极速车王》 《爱尔兰人》 《狮子王》

最佳动画长片 《雪人奇缘》 《冰雪奇缘2》 《驯龙高手3》 《我失去了身体》 《玩具总动员4》 《遗失的环节》

最佳动作电影 《1917》 《复仇者联盟4：终局之战》 《极速车王》 《疾速追杀3》 《蜘蛛侠：英雄远征》

最佳喜剧 《高材生》 《我叫多麦特》 《别告诉她》 《乔乔兔》 《利刃出鞘》

最佳科幻、恐怖电影 《星际探索》 《复仇者联盟4：终局之战》 《仲夏夜惊魂》 《我们》

最佳外语片 《大西洋》 《悲惨世界》 《痛苦与荣耀》 《寄生虫》 《燃烧的女子肖像》

最佳电影歌曲 Glasgow (No Place Like Home)《野玫瑰》 (I’m Gonna) Love Me Again《火箭人》 I’m Standing With You《不可能的事》 Into the Unknown《冰雪奇缘2》 Speechless《阿拉丁》 Spirit 《狮子王》 Stand Up《哈丽特》

最佳电影配乐 迈克尔·艾伯勒《我们》 亚历山大·迪普拉《小妇人》 希尔迪·居兹纳多蒂尔《小丑》 兰迪·纽曼《婚姻故事》 托马斯·纽曼《1917》 罗比·罗伯森《爱尔兰人》

“奥斯卡风向标”之第25届评论家选择奖提名名单揭晓。