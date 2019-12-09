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陈坤演元始天尊，袁泉演姜王后

乌尔善《封神三部曲》再曝演员阵容

2019-12-09 10:33:30 来源：Mtime时光网

《封神三部曲》取材于中国家喻户晓的古典神魔小说名著《封神演义》，讲述一场三千多年前人、仙、妖之间旷日持久的神话战争，谱写一部波澜壮阔的中国神话史诗。

海报轮播视频

      时光网讯 今日，乌尔善执导的电影《封神三部曲》再曝演员阵容：陈坤饰演元始天尊，袁泉饰演姜王后。两位主演的角色海报随之曝光。

      此前，《封神三部曲》已经曝光了部分演员阵容，包括黄渤饰姜子牙、费翔饰商王殷寿、李雪健饰西伯侯姬昌、夏雨饰申公豹、于适饰姬发、海亮饰殷郊等。

      《封神三部曲》取材于中国家喻户晓的古典神魔小说名著《封神演义》，讲述一场三千多年前人、仙、妖之间旷日持久的神话战争，谱写一部波澜壮阔的中国神话史诗。

      三部曲预计于2020年、2021年、2022年连续三年上映，第一部将于2020年暑期登陆大银幕。

   编辑：羊羊

关键词： 封神三部曲 陈坤 袁泉 乌尔善
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导演：乌尔善

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陈坤

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袁泉

袁泉

Quan Yuan

职业：演员

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