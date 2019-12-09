2019-12-09 10:33:30 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
海报轮播视频
编辑：羊羊
导演：乌尔善
主演：黄渤 陈坤
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Kun Chen
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Quan Yuan
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二喜女盆友
21小时前
剧组再有钱也阻挡不了电影糊锅的脚步；
实力派明星再牛叉同样也阻挡不了电影糊锅的脚步。
星云之手
2019-12-14 14:23
期待，都是实力派
雷天鸣
2019-12-12 11:07
感觉还是可以期待一下的
偏执与狂热
2019-12-11 13:24
坤哥演元始天尊？那戏份估计不多……
水军他爷
2019-12-10 10:01
乌尔善本身就很烂
柳梦璃么么哒2019-12-10 16:32
确实很烂
柳梦璃么么哒
2019-12-09 21:46
扑街预定
武神无双2019-12-10 09:17
贱
时光用户_14940559411412019-12-12 17:17
你最贱才是
米诺牛
2019-12-09 19:29
为啥我只关心谁演妲己呢？
大师大神2019-12-09 20:37
因为你馋她的身子，nxj
偏执与狂热2019-12-11 13:25
来和妲己玩耍吧（滑稽）
是风太大了4分钟前
鹿晗演妲己
晓月光光
2019-12-09 18:15
李雪健声带坏了怎么办？
冃禾
到时我家偶像坤坤将来客串封神三部曲，大家期待吧唱跳rap篮球样样不会少的！
何新弟
2019-12-09 17:24
希望是个好兆头。免得一直拒绝国产片
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