作为首部加入了外星人角色的阿德曼工作室作品，《小羊肖恩2：末日农场》在许多情节中还致敬了如《黑衣人》《第三类接触》等大家耳熟能详的经典科幻电影，相信喜欢科幻片的观众会看到不少彩蛋。

时光网讯 黑羊脸，白外套，再加露齿魔性笑，古灵精怪的农场“扛把子”小羊肖恩回来了！今日，贺岁档奇趣黏土动画电影《小羊肖恩2：末日农场》发布定档预告和海报，全新的冒险之旅即将开始。 黑羊脸，白外套，再加露齿魔性笑，古灵精怪的农场“扛把子”小羊肖恩回来了！今日，贺岁档奇趣黏土动画电影《小羊肖恩2：末日农场》发布定档预告和海报，全新的冒险之旅即将开始。





这回，平静安逸的农场却出了大事情，UFO降临？外星人出没？肖恩和朋友们与神秘的“天外来客”会有什么新故事，令人期待！影片将于12月28日全国上映。





在今日发布的“天外来客”版定档预告中，新角色噜啦（LULA）乘坐飞船空降农场。她和肖恩的初次见面有“惊”更有“喜”，两位可爱宝宝相互惊叫的画面令萌度翻倍。





作为来自外星的智慧生物，噜啦身怀神秘的超能力，声音模仿、意念控制等技能让噜啦和肖恩在农场里尽情撒欢。不过，享受欢乐的同时，噜啦和肖恩也没少“闯祸”，在小镇上大闹超市，一“嗝”惊人只是小意思，影片中还会有更多欢脱的精彩冒险不容错过。

























2015年第一部《小羊肖恩》在内地上映时就凭借复古时尚的黏土动画类型和独具巧思的英式幽默俘获了许多中国观众的心， 时隔四年，这只浑身是梗的黑脸小羊又回来了。





电影讲述了肖恩和朋友们在农场里发现了迷路的小外星人噜啦（LULA），而她乘坐的飞船也降落在小镇里，引起了轩然大波。羊群和噜啦很快成为了好朋友，肖恩决定要和朋友们一起送噜啦回家。然而来自秘密机构的神秘特工却盯上了噜啦，一心要抓住她。为了让噜啦顺利与家人团聚，肖恩和朋友们的欢乐冒险开始了。





作为首部加入了外星人角色的阿德曼工作室作品，《小羊肖恩2：末日农场》在许多情节中还致敬了如《黑衣人》《第三类接触》等大家耳熟能详的经典科幻电影，相信喜欢科幻片的观众会看到不少彩蛋。而另一方面，善良机智的肖恩和纯真可爱的Lula以及农场成员们也俨然会成为一个温暖的大家庭，真挚的友谊与爱将贯穿着故事始终。



