《冰雪奇缘2》王者地位无人撼动























北美周末票房前十名 2019.12.06-12.08（单位：万美元）



















索尼发行的传记片《邻里美好的一天》周末三天再收520万美元，仍居周末票房第五，累计票房已超4300万美元。











