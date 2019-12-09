时光网讯
在经历感恩档的短暂“狂欢”后，由于缺乏有实力的新片登场，北美市场又迅速回归沉寂。迪士尼动画续集《冰雪奇缘2》
上映第三周末再收票房近3500万美元，仍以绝对优势占据周末冠军宝座；影片较假期周末下跌近六成，北美累计票房已轻松跨过3亿美元大关，成为本年度第二部达此关口的动画电影。
狮门发行的悬疑推理片《利刃出鞘》
次周末再砍1400余万美元，仍位居周末票房亚军。影片比感恩节周末下跌不到五成，累计票房已经突破6000万美元。
充当市场顶梁柱的《冰雪奇缘2》节后走势稍不及预期，市场热度也比期望中更快地下降，周末大盘时隔两周再跌破亿美元大关。2019年第49个周末的票房榜前十名影片累计票房达7905万美元，周末大盘环比暴跌53%，比《无敌破坏王2》
三连霸的去年同期（大盘7388万美元）则小涨7%。
刚刚过去的11月北美大盘报收9.65亿美元，成绩比去年同期倒退8.1%，创下2015年以来的最差成绩。12月初，市场基本进入“停滞”状态，而本周末将迎来《勇敢者游戏2：再战巅峰》
等多部新片上映，市场应该能稍稍出现回暖。
北美周末票房前十名 2019.12.06-12.08（单位：万美元）
福斯出品的传记剧情片《极速车王》
周末三天再收650余万美元，仍位列周末榜季军。影片同比下跌近五成，累计票房已超9100万美元。
STX发行的“全黑”阵容剧情片《皇后与瘦子》
次周末也收650多万美元，几乎跟《极速车王》打成平手，继续排在周末票房第四。
索尼发行的传记片《邻里美好的一天》周末三天再收520万美元，仍居周末票房第五，累计票房已超4300万美元。
奉俊昊执导的韩国电影《寄生虫》
周末缩减至333家影院放映，周末三天再收70万美元，排名有所上升。这部“金棕榈奖”新晋得主仅比前一周末下跌三成，走势在前20名中最佳，其上映八周累计票房也已达1935万美元，冲击2000万关口已经进入倒计时。本片已经报名竞争奥斯卡最佳国际影片奖，预计也将无悬念成为入围该奖项票房最高的作品。
亚马逊出品的剧情片《宝贝男孩》
（Honey Boy）大幅扩至460家影院上映，周末三天再收45万美元，排在周末第18位。由希亚·拉博夫和童星诺亚·尤佩主演的这部影片在影院大增近两倍后，票房增幅还不到25%，扩映效果失望。影片媒体好评率高达94%，目前累计点映票房却只有214万美元，预计最终成绩将不足千万美元。