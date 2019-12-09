《南方车站的聚会》曝超长幕后特辑，全面呈现在武汉40度高温下，370名工作人员、3200名演员，经历155天拍摄的全过程。











为庆贺影片刷新刁亦男导演个人票房纪录，片方再发南方日记之“聚会诞生记”，全面呈现在武汉40度高温下，370名工作人员、3200名演员，经历155天拍摄、从而贡献出成片1307个绝美镜头的过程。





桂纶镁与奇道在塘边交流 在《南方车站的聚会》公映之前，导演刁亦男表示：“不仅想让观众看一个故事，而是看一整个世界。”





片中，刁亦男展现出了极强的导演掌控力，以及其一以贯之的黑色电影美学，并将之本土化。《南方车站的聚会》先以耐人寻味的光影美学切入，将观众带入这个银幕上的世界，随后却摒弃传统的剧情冲突式对白叙事，更多以人物的造型去叙事、以场景的美术去叙事、甚至以一下下生活化的音效去叙事。用人物的遭遇、动作，乃至于主人公的“影子”去引领观众，把对白几乎降到最少，这无疑全面提升了普通观众对一部犯罪类型片的观感。

对于刁亦男回归电影本体的“大胆”举动，同样为犯罪片著名导演的曹保平就表示，这种叙事手段非常高级：“甚至有很多奢侈的笔墨，看似是游离出生活的。但这部电影呈现出的野心，是文学才能达到的境界吧。”





胡歌与桂纶镁躲藏在游艺大棚 影片有85%的夜戏，在光影使用上，采用了大量戏剧性用光。按导演刁亦男的设想，正因为黑夜遮掉杂乱的景物，前景就像舞台，人物也在空间里完成肢体表演，甚至“像小动物一样”。而由王家卫御用灯光指导黄志明与刁亦男御用摄影指导董劲松打造的光影，每一帧都精雕细琢，每一场都绚丽奇幻不可思议。有观众评价：“终于明白什么叫五彩斑斓的黑！”





同时让观众津津乐道的，更有刁亦男独树一帜的暴力美学。这也让影片在弥漫光影诗意的同时，又充满了快节奏的动作场景以及突如其来的暴力场景。如“小偷大会群殴”、“黑夜叉车”、“雨伞飞血”等，全都拍出了华语电影难得一见的惊奇名场面。

在刁亦男具有黑色犯罪电影仪式感的镜头“舞台”之上，《南方车站的聚会》发布的南方日记之“聚会诞生记”中，不难感受在武汉40度高温下，370名工作人员、3200名演员，经历155天拍摄、实地取景82处，从而贡献出成片1307个精彩镜头的过程。