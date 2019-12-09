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于谦将与吴京张涵予共同角逐澳门影帝

《老师·好》获澳门国际电影节三项提名

2019-12-09 12:29:14 来源：Mtime时光网

第十一届“澳门国际电影节”公布奖项入围提名，其中影片《老师·好》获得最佳影片奖、最佳编剧奖、最佳男主角奖等三项提名。


　　时光网讯  近日，第十一届“澳门国际电影节”公布奖项入围提名，其中影片《老师·好》获得最佳影片奖、最佳编剧奖、最佳男主角奖等三项提名。据悉，本届澳门国际电影节由葛优担任评委会主席，导演冯小刚担任艺术总监，张国立担任主持人。颁奖典礼将于12月20日—12月22日举行，各竞赛单元的获奖荣誉也将在“颁奖典礼”最终揭晓。

　　电影《老师·好》由墨客行影业出品，于谦监制，张栾执导，于谦、汤梦佳、王广源、秦鸣悦、徐子力等青年演员主演，讲述了1985年的南宿一中，由于谦饰演的苗宛秋老师，与一群个性鲜明的学生“斗智斗勇”的故事。最终收获3.53亿元票房。



　　此次《老师·好》将与《流浪地球》《中国机长》《疯狂的外星人》《烈火英雄》等优秀国产佳作同台竞技角逐最佳影片，而被誉为“相声圈最会演戏”的于谦也凭借本片首次入围国际电影节“最佳男演员”奖项，届时于谦将与吴京、邓超、张涵予、古天乐等一众演技实力派男演员共同竞争“影帝”桂冠。

　　据悉，在《老师·好》入围澳门国际电影节奖项提名的同时，张栾导演的新项目也在紧锣密鼓进行中。据悉，由张栾执导，艾伦、代斯等演员主演的新片《邀请函》目前进入后期制作阶段，或将于2020年与观众见面。

　　《邀请函》再次回归张栾导演拿手的“师生情”，讲述支教老师欧晔面临支离破碎的生活、怀才不遇的境地，为了自己和孩子们的梦想，在机缘巧合下他决定破釜沉舟带着乡村合唱团的孩子们踏上美国，开始了一段令人啼笑皆非的公路之旅。



   编辑：hello王小羊

关键词： 老师好 于谦 影帝
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老师·好

老师·好 (2019)

7.0

导演：张栾

主演：于谦 汤孟佳

在线播放

于谦

于谦

Qian Yu

职业：演员

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张栾

张栾

职业：导演 | 编剧

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