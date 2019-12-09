第十一届“澳门国际电影节”公布奖项入围提名，其中影片《老师·好》获得最佳影片奖、最佳编剧奖、最佳男主角奖等三项提名。

























据悉，在《老师·好》入围澳门国际电影节奖项提名的同时，张栾导演的新项目也在紧锣密鼓进行中。据悉，由张栾执导，艾伦、代斯等演员主演的新片《邀请函》目前进入后期制作阶段，或将于2020年与观众见面。





《邀请函》再次回归张栾导演拿手的“师生情”，讲述支教老师欧晔面临支离破碎的生活、怀才不遇的境地，为了自己和孩子们的梦想，在机缘巧合下他决定破釜沉舟带着乡村合唱团的孩子们踏上美国，开始了一段令人啼笑皆非的公路之旅。









