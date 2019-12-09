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澳门国际影展短片竞赛单元"冬寂"夺冠

电影创投会颁奖礼公布结果 角逐14个项目

2019-12-09 13:02:15 来源：Mtime时光网

香港女导演温珍莉执导的《冬寂》，获得第四季澳门国际影展新增单元“短片竞赛单元”的最佳短片。

“短片竞赛单元”颁奖典礼上，众嘉宾与得奖导演合照

　　时光网讯　第四届澳门国际影展暨颁奖典礼（IFFAM）的新增单元“短片竞赛单元”，旨在提供一个有影响力的专业平台，吸引来自邻近地区的青年电影人参加，从而有机会展示自己的电影作品。

　　本届参选名单从邻近地区由年轻导演执导的华语短片中，挑选了4部作品进入竞赛名单，于12月8日在旧法院大楼举行，澳门特别行政区政府旅游局区长暨第四届澳门国际影展暨颁奖典礼筹委会主席文绮华、影展经理郑碧雪、影展秘书长陈丽斯等一众嘉宾出席，得奖作品为温珍莉执导的《冬寂》（LONELY ENCOUNTER）。

澳门短片特别展映
《传承》（Continuity）导演: 梁德森 / 澳门

短片竞赛单元候选名单
·《小红帽》（LITTLE RED RIDING HOOD）导演：周思达 / 澳门
·《冬寂》（LONELY ENCOUNTER）导演：温珍莉 / 香港（得奖）
·《晚》（NOCTURNE）导演：余海臻 / 香港
·《十三号房》（ROOM 13）导演：关镇海 / 香港

电影创投会闭幕及颁奖典礼

得奖短片《冬寂》香港导演温珍莉

　　“IFFAM创投会”是澳门国际影展暨颁奖典礼（IFFAM）电影产业交流会的重要活动之一，在12月6-8日期间一连三天的活动中，电影产业交流会及创投会团队营造了开放式的国际交流平台，让各界电影专业人士提出想法及意见，培养长久合作伙伴关系的最佳环境。

　　“IFFAM创投会颁奖典礼”颁奖嘉宾包括澳门特别行政区政府旅游局区长暨第四届澳门国际影展暨颁奖典礼筹委会主席文绮华、艺术总监麦克·古瑞吉（Mike Goodridge）、Macau Film Institute代表Carol Shu、卡氏影艺人才娱乐有限公司代表徐欣羡、创投会评审Todd Brown、评审团成员邱金海、Matthijs Wouter Knol、巿山尚三等。

　　今届14个项目角逐“最佳项目”、“最佳合拍项目”、“最佳创意奖”及“澳门精神奖”4个奖项，得奖项目将获颁发合共4万美元奖金。在“IFFAM创投会颁奖典礼”上颁发奖项。

“IFFAM创投会颁奖典礼”得奖名单：
澳门精神奖：Uk Kei / $5,000美元奖金
最佳创意奖：The day and night of Brahma / $10,000美元奖金
最佳合拍项目：Drum wave / $10,000美元奖金
最佳项目：Dear wormwood / $15,000美元奖金
特别提及：Nocebo

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 澳门国际影展
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