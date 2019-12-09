时光网讯
今年春天，克里斯·埃文斯
结束了九年来饰演史蒂夫·罗杰斯/美国队长这个角色的历程，在相当成功的漫威电影宇宙中，他在七部电影里都是核心角色，还在其他几部电影里客串出现——当然，他最后的收官之作是收获了全世界观众喜爱，并且从詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》头上成功摘下影史最高票房桂冠的《复仇者联盟4:终局之战》。
跟过去十年相比较，埃文斯的未来会有更多时间去拍其他作品，虽然大家的焦点未必会集中在他身上，但可以肯定的是——他依然会是一位抢手的演员，这是因为他有一群热情的粉丝，他们喜爱他演绎的罗杰斯，认为他是复仇者联盟系列的核心，他们的力量可以跟喜爱饰演托尼·史塔克的小罗伯特·唐尼
的粉丝相媲美，小唐尼的粉丝甚至更加狂热。
埃文斯最新的电影《利刃出鞘》
是导演兼编剧莱恩·约翰逊继《星球大战：最后的绝地武士》之后的首部作品。在这部电影里，埃文斯饰演休·“兰森”·德莱斯戴尔-斯隆比，是一个被宠坏了的花花公子，他是一位非常成功的悬疑小说家哈兰·斯隆比（克里斯托弗·普卢默
饰）的孙子，性子急躁。
哈兰的死明显是一场谋杀，并且引发了一系列的争执、争吵，一位性格古怪的私家侦探贝诺特·布兰克（丹尼尔·克雷格
饰）前来调查此事。这是一部有趣的，个性非常鲜明的“侦探小说”式电影，基本上是由情节推动故事发展，非常离奇曲折的侦探类型片，其中一个角色要在一群有嫌疑的人当中找出真凶。
约翰逊的选角非常精准，演员们的表演也十分精彩，同时，电影还带有一些社会评论色彩。
最近在洛杉矶，时光网记者采访到了埃文斯，跟这位38岁的演员一起聊了聊他在这部电影中的表演以及与整个剧组的演员们相处的快乐时光，并且谈到了他银幕之外的个人生活，他的下一部作品，以及离开漫威电影宇宙之后他的职业前景等问题。以下为本次采访的精华内容：
Mtime：这部电影虽然以“侦探片”作为卖点，但它的故事结构非常独特，而且，在不剧透任何信息的情况下，可以说它是侦探类型片的一次解构。你第一次读到剧本的时候是什么反应——特别是针对它独特的结构？
克里斯·埃文斯：它绝对是一部非常易于阅读的剧本——引人入胜。它是那种会把你深深吸引进去的剧本——不到一个小时就读完了，你都不敢相信自己这么快就看完了。里面有很多非常出彩的角色，非常鲜活。没有哪个角色令人感觉是附加的或者多余的，每一个角色都有自己的诉求。
这也是我们这部电影能吸引来这么多优秀演员的原因，因为没有人觉得自己饰演的角色无关紧要。每个角色都有闪光的机会。我自己也一直在猜测，在最后一幕出现之前，我也不知道究竟是谁做了这件事。我觉得自己好像也是观众中的一员，这种感觉很好，这是我愿意去看的电影。
Mtime：你喜欢这种类型的作品，广泛点说就是悬疑类，侦探小说类型的作品吗？
克里斯·埃文斯：我小时候一直很喜欢《哈迪男孩》，（在学校）写读书报告的时候这个系列的悬疑作品总是我的“对象”。但我没怎么读过阿加莎·克里斯蒂的书或者她写的故事。我印象比较深的一部电影是《妙探寻凶》，我很喜欢，但除了这些，我其实对这个类型的作品没多少了解。
Mtime：你在演绎这个角色的时候有从你认识的人身上获取灵感吗？
克里斯·埃文斯：你知道，我很确信你一定认识一些人，他们出身于特权阶层，但还是会有一种受害者心理，这是一种非常危险的情况。很不幸，我觉得这种情况还挺常见的。我认为你不需要太深入去了解他们的心理，去理解这种人。但不巧的是，我认识很多这样的人。
Mtime：电影里还展现了当一大家子人聚在一起的时候会发生怎样的事情，以及会引发怎样的戏剧性发展。电影里的情况可能太极端了，但你自己是否能与其中某些状况产生共鸣呢？
克里斯·埃文斯：会。我自己家是意大利式的大家族，所以他们都非常吵，非常固执己见，生活也很多彩，我们一起度过假期的时候总会鸡飞狗跳的，我相信很多家庭都是这样的。（大笑）我们都很快乐。
我的家人，特别是我的直系亲属有很多人都是表演者，虽然深入的程度不一样，但我们都身处这个行业，所以我们会有竞争，我们都有各自要说的话，而且大家都不羞于直接说出来。
Mtime：在《利刃出鞘》里，兰森和其他角色一样，都困在继承财产的局中。你从祖辈得到的最贵重的遗产是什么？
克里斯·埃文斯：这个问题很好。我母亲的父亲，以及我母亲那边的整个家庭有从事公职的传统——例如我舅舅是（美国）国会议员，我认为他们愿意回报社会，服务大众的精神是非常令我感到自豪的，也是流在我的血液里的。