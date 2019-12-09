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迪士尼2019年度全球票房突破100亿美元

影史第一家单年票房破百亿公司 《复联4》夺冠

2019-12-09 16:19:11 来源：Mtime时光网

按照目前的走势，迪士尼100亿美元的年度全球票房，还有很大的上升空间，新纪录在不断刷新中。


　　时光网讯 截止12月9日，迪士尼2019年出品影片的全球总票房突破100亿美元，这是全球影史首家公司年度票房突破100亿美元。

　　其中，《复仇者联盟4》以27.98亿美元的收入居功第一，同时，影片也成为新科全球影史票房第一名。

　　2018年，迪士尼的全球票房收入为70亿美元。今年迪士尼全球票房暴涨的原因，除了《复联4》大获全胜之外，还有《狮子王》《惊奇队长》《玩具总动员4》《阿拉丁》四部影片全球票房破10亿美元，《冰雪奇缘2》目前破9亿美元，按照这个趋势，《冰雪奇缘2》达到10亿美元的成绩也是指日可待。

　　这还不算完，12月的圣诞档期还要上映《星球大战：天行者崛起》，这部电影在欧美的票房号召力，不用多说了吧？

　　按照这个走势，迪士尼100亿美元的年度全球票房，还有很大的上升空间，新纪录在不断刷新中。

　　另外，迪士尼这100亿美元没有计入被并购的20世纪福斯影业的票房，也没有计入与索尼合作的《蜘蛛侠：英雄远征》票房。

2019年迪士尼电影全球票房排行榜（截止12月8日）
1、《复仇者联盟4》27.98亿美元
2、《狮子王》16.56亿美元
3、《惊奇队长》11.28亿美元
4、《玩具总动员4》10.73亿美元
5、《阿拉丁》10.5亿美元
6、《冰雪奇缘2》9.1亿美元（上映中）
7、《沉睡魔咒2》4.8亿美元
8、《小飞象》3.53亿美元

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 年度票房 全球票房 100亿美元 复仇者联盟4
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