按照目前的走势，迪士尼100亿美元的年度全球票房，还有很大的上升空间，新纪录在不断刷新中。







时光网讯 截止12月9日，迪士尼2019年出品影片的全球总票房突破100亿美元，这是全球影史首家公司年度票房突破100亿美元。

















按照这个走势，迪士尼100亿美元的年度全球票房，还有很大的上升空间，新纪录在不断刷新中。





另外，迪士尼这100亿美元没有计入被并购的20世纪福斯影业的票房，也没有计入与索尼合作的《蜘蛛侠：英雄远征》票房。





2019年迪士尼电影全球票房排行榜（截止12月8日）





编辑：汀