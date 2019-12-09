2019-12-09 16:19:11 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：汀
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
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导演：乔恩·费儒
主演：唐纳德·格洛沃
导演：安娜·波顿
主演：布丽·拉尔森
导演：乔什·库雷
主演：汤姆·汉克斯
导演：珍妮弗·李
主演：伊迪娜·门泽尔
导演：乔阿吉姆·罗恩尼
主演：安吉丽娜·朱莉
导演：蒂姆·波顿
主演：柯林·法瑞尔
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wurenchu
5分钟前
迪宝宝威武，拼命打某些人的脸！舒服！
h文爷h
1小时前
恭喜迪宝宝和漫威粉们了 估计提成肯定不少
月禾
5小时前
真是得teenager者得天下啊！
武神无双
8小时前
现在如日中天的迪士尼和香港电影一样，迟早衰败
bazingaaaa6小时前
衰败是迟早的，没有一样事物是永久兴盛的
漫威pdst惩罚者6小时前
这位是时光网著名喷子，有3个号 辱我者皆贱婢（武神仁侠）装愤青引战大骂好莱坞，第2个号 看我的中指（武神无双）负责帮腔，第3个号代号月影猎手（上海滩许van强）给海王沙赞打10分还5刷海王。猛禽小队预告片新闻热评你的留言还在那里呢。还挺害羞啊，ID这俩天改了好几次了
白子叉
14小时前
一个迪士尼抵一个中国电影市场
锦灰一堆
15小时前
这个合家欢电影公司成功毁掉了好莱坞
辛普森大电影
18小时前
吊炸天
马特TT
19小时前
太强了，怪不得老马狂发声
磚家叫獣
21小时前
现在破10亿似乎敢敢单单，根本没有什么感觉，相当于以前破5亿吧
冃禾
迪士尼能不能分一点钱给我好吗，我穷到连泡面都吃不上了啊！
2020年将有4部超级英雄电影由女性执导
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曾经的好莱坞大佬如今将沦为阶下囚
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