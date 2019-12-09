Netflix扬眉吐气获得压倒性胜利

本届金球奖提名最令人印象深刻的，当属Netflix的惊人表现。Netflix在电影和电视领域分别拿下17项提名，合计34项提名，独孤求败。





事实上，Netflix自2016年起才开始第一次入围金球奖电影类奖项，但是仅仅过去四年，Netflix已经在本届金球奖电影提名中获得压倒性的胜利。









不仅仅是Netflix，来自亚马逊、Apple TV Plus等流媒体平台的电影、电视也获得不少提名。今年的金球奖，大概是会让好莱坞真正地感受到危机的一年。















《婚姻故事》6项提名领跑电影类











