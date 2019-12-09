时光网讯
第77届金球奖今晚（美国当地时间周一上午）公布提名名单，颁奖季进入加速阶段！
Netflix扬眉吐气获得压倒性胜利
本届金球奖提名最令人印象深刻的，当属Netflix的惊人表现。Netflix在电影和电视领域分别拿下17项提名，合计34项提名，独孤求败。
事实上，Netflix自2016年起才开始第一次入围金球奖电影类奖项，但是仅仅过去四年，Netflix已经在本届金球奖电影提名中获得压倒性的胜利。
Netflix在11个电影类奖项中斩获17项提名。其中最受关注的剧情类最佳影片5部提名作品中，Netflix以《爱尔兰人》《婚姻故事》《教宗的承继》
占据3席。值得一提的是，这是Netflix首次入围金球奖最佳影片，结果一下子就入3部！
不仅仅是Netflix，来自亚马逊、Apple TV Plus等流媒体平台的电影、电视也获得不少提名。今年的金球奖，大概是会让好莱坞真正地感受到危机的一年。
《婚姻故事》6项提名领跑电影类
电影单片成绩来看，斯嘉丽·约翰逊
主演《婚姻故事》
以6项提名领跑本届金球奖，包括了最佳剧情片、最佳剧本以及最佳剧情片男女主角、女配角。
“梅姨”拿下个人第32个金球奖提名创造历史
较为意外的是，阿娃·杜威内执导的Netflix黑人题材剧集《有色眼镜》
未获得任何一个提名。而《有色眼镜》
在早前的艾美奖上曾拿下11项提名。
Netflix不仅领跑了电影类提名，还以17项提名领跑电视部门；亚军是曾经的王者HBO。
值得一提的是，“梅姨”梅丽尔·斯特里普
凭借《大小谎言》
获得个人生涯第32个金球奖提名，这也打破了由她自己保持的金球奖77年历史上个人收获最多提名的纪录。
科普时间：金球奖是啥？
金球奖由好莱坞外国记者协会（Hollywood Foreign Press Association，HFPA）举办，这个成立于1943年的机构是影视行业中的非盈利组织，由记者和摄影师组成。
金球奖同时关注电影和电视，奖项划分较细，比如说分为“剧情”和“喜剧/音乐”这两大类；一共有25个奖项，其中14个为电影设置，11个为电视设置。
金球奖虽也是奥斯卡的风向标之一，但它的“功能性”其实要大于“产业性”。奥斯卡投票之前由NBC全国转播的金球奖颁奖典礼，更多作用是让那些可能没那么知名的影视行业人士，得到更多的关注度与认可度，进而为他们的冲奥之旅加成。另外，众多影视行业人士也借此机会聚在一起，像一个豪华大Party。
由于金球奖和学院奖投票者的组成与性质都完全不同，其实两者的投票结果并没有直接联系。
第77届金球奖颁奖典礼将于当地时间2020年1月5日举行。届时时光网将进行多方位报道。