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Netflix制霸第77届金球奖提名

"婚姻故事"领跑 "权游"提名最佳男主

2019-12-09 16:25:14 来源：Mtime时光网

第77届金球奖提名揭晓，Netflix在电影和电视领域双双领跑。


　　时光网讯 第77届金球奖今晚（美国当地时间周一上午）公布提名名单，颁奖季进入加速阶段！

　　童星出身的达科塔·范宁、金球奖音乐喜剧类剧集最佳男主得主蒂姆·艾伦、女演员苏珊·卡莱布·沃森3位嘉宾轮流上台，公布了提名名单。



Netflix扬眉吐气获得压倒性胜利

　　本届金球奖提名最令人印象深刻的，当属Netflix的惊人表现。Netflix在电影和电视领域分别拿下17项提名，合计34项提名，独孤求败。

　　事实上，Netflix自2016年起才开始第一次入围金球奖电影类奖项，但是仅仅过去四年，Netflix已经在本届金球奖电影提名中获得压倒性的胜利。

《教宗的承继》中文预告

　　Netflix在11个电影类奖项中斩获17项提名。其中最受关注的剧情类最佳影片5部提名作品中，Netflix以《爱尔兰人》《婚姻故事》《教宗的承继》占据3席。值得一提的是，这是Netflix首次入围金球奖最佳影片，结果一下子就入3部！

　　不仅仅是Netflix，来自亚马逊、Apple TV Plus等流媒体平台的电影、电视也获得不少提名。今年的金球奖，大概是会让好莱坞真正地感受到危机的一年。

　　而在传统好莱坞大片厂中，获得提名最多的是索尼影业，凭借着《好莱坞往事》《小妇人》等片的亮眼表演，共拿下8项提名。



《婚姻故事》6项提名领跑电影类

　　电影单片成绩来看，斯嘉丽·约翰逊主演《婚姻故事》以6项提名领跑本届金球奖，包括了最佳剧情片、最佳剧本以及最佳剧情片男女主角、女配角。

　　昆汀·塔伦蒂诺执导的《好莱坞往事》马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》分别以5项提名紧随其后。《好莱坞往事》“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥布拉德·皮特分别入围最佳男主和男配；《爱尔兰人》阿尔·帕西诺乔·佩西双双入围男配，而罗伯特·德尼罗意外地未获得最佳男主提名，取而代之的是《极速车王》克里斯蒂安·贝尔《教宗的承继》乔纳森·普雷斯

　　另外，《小丑》《教宗的承继》分获4项提名。奉俊昊《寄生虫》萨姆·门德斯《1917》莱恩·约翰逊《利刃出鞘》分别斩获3项提名。克林特·伊斯特伍德力作《理查德·朱维尔的哀歌》略遗憾只拿下1项最佳女配提名。



“梅姨”拿下个人第32个金球奖提名创造历史

　　电视方面，《切尔诺贝利》《王冠》分别拿下4项提名；《伦敦生活》拿下3项提名，新加盟第二季的“莫娘”安德鲁·斯科特获得最佳男配提名；《巴瑞》《大小谎言》《佛西与沃登》《柯明斯基理论》《早间新闻》《继承之战》也都分别斩获3项提名。



　　热剧《权力的游戏》仅斩获一项提名，“囧雪”基特·哈灵顿入围剧情类剧集最佳男主角。

　　较为意外的是，阿娃·杜威内执导的Netflix黑人题材剧集《有色眼镜》未获得任何一个提名。而《有色眼镜》在早前的艾美奖上曾拿下11项提名。

　　Netflix不仅领跑了电影类提名，还以17项提名领跑电视部门；亚军是曾经的王者HBO。

　　值得一提的是，“梅姨”梅丽尔·斯特里普凭借《大小谎言》获得个人生涯第32个金球奖提名，这也打破了由她自己保持的金球奖77年历史上个人收获最多提名的纪录。



科普时间：金球奖是啥？

　　金球奖由好莱坞外国记者协会（Hollywood Foreign Press Association，HFPA）举办，这个成立于1943年的机构是影视行业中的非盈利组织，由记者和摄影师组成。

时光网记者、金球奖评委Brent Simon在提名现场

　　金球奖同时关注电影和电视，奖项划分较细，比如说分为“剧情”和“喜剧/音乐”这两大类；一共有25个奖项，其中14个为电影设置，11个为电视设置。

　　金球奖虽也是奥斯卡的风向标之一，但它的“功能性”其实要大于“产业性”。奥斯卡投票之前由NBC全国转播的金球奖颁奖典礼，更多作用是让那些可能没那么知名的影视行业人士，得到更多的关注度与认可度，进而为他们的冲奥之旅加成。另外，众多影视行业人士也借此机会聚在一起，像一个豪华大Party。

　　由于金球奖和学院奖投票者的组成与性质都完全不同，其实两者的投票结果并没有直接联系。

　　第77届金球奖颁奖典礼将于当地时间2020年1月5日举行。届时时光网将进行多方位报道。

作者：王小Sa   编辑：SaSa

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金球奖 提名 颁奖季

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