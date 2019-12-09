网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

2019，你给心爱的海内外电影佳片打分了吗？

年度评选将至 为你钟爱的影片留言评论吧！

2019-12-09 17:00:25 来源：Mtime时光网

我们一年一度的时光大赏又要来了，在评选开始之前，大家要不要给自己钟爱的影片奉上自己的评语呢？

　　时光网讯 2019年就快结束了，这一年，大家看了多少中外优秀电影呢？去了多少次影院？又在家里看了多少电影新片？

　　我们一年一度的时光大赏又要来了，在评选开始之前，大家要不要给自己钟爱的影片奉上自己的评语呢？

截止目前，国产片票房或口碑方面表现不错的影片有——
《流浪地球》
《我和我的祖国》
《中国机长》
《哪吒之魔童降世》
《地久天长》
《少年的你》
《南方车站的聚会》
《四个春天》
《白蛇：缘起》
《罗小黑战记》
《过春天》
《平原上的夏洛克》
《风中有朵雨做的云》
《飞驰人生》
……

海外电影票房或口碑不俗的有——
《小丑》
《爱尔兰人》
《婚姻故事》
《利刃出鞘》
《复仇者联盟4》
《好莱坞往事》
《疾速追杀3》
《别告诉她》
《星际探索》
《阿拉丁》
《安娜》
《火箭人》
《仲夏夜惊魂》
《寄生虫》
《若能与你共乘海浪之上》
……

　　大家可以去喜欢的影片资料页评分和留下评语，你们的真知灼见会给今年的佳片增光添彩。


   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 2019年度佳片
关注时光网微信

相关电影/影人

我和我的祖国

我和我的祖国 (2019)

7.8

导演：陈凯歌

主演：黄渤 张译

在线播放

流浪地球

流浪地球 (2019)

7.8

导演：郭帆

主演：吴京 屈楚萧

在线播放

中国机长

中国机长 (2019)

7.3

导演：刘伟强

主演：张涵予 欧豪

在线播放

哪吒之魔童降世

哪吒之魔童降世 (2019)

8.3

导演：饺子

主演：吕艳婷 囧森瑟夫

在线播放

地久天长

地久天长 (2019)

7.9

导演：王小帅

主演：王景春 咏梅

在线播放

小丑

小丑 (2019)

8.6

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

在线播放

爱尔兰人

爱尔兰人 (2019)

8.5

导演：马丁·斯科塞斯

主演：罗伯特·德尼罗

在线播放

婚姻故事

婚姻故事 (2019)

8.3

导演：诺亚·鲍姆巴赫

主演：斯嘉丽·约翰逊

在线播放

利刃出鞘

利刃出鞘 (2019)

8.1

导演：莱恩·约翰逊

主演：丹尼尔·克雷格

在线播放

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

8.2

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

别告诉她

别告诉她 (2019)

7.4

导演：王子逸

主演：奥卡菲娜 赵淑珍

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..
2

刘亦菲穿金色凤凰裙现身"花木兰"首映礼

李连杰及女儿、动画版配音温明娜也亮相

15
刘亦菲身着凤凰花纹金色长裙亮相《花木兰》洛杉矶首映礼..
3

健康美！“锤嫂”海边时尚写真曝光

比“锤哥”大七岁 “速激5”曾有惊艳表现

12
作为演员，埃尔莎·帕塔奇在《速度与激情5》中饰演的巴..
4

对决模仿大师!《黑寡妇》终极中文预告

娜塔莎决定不再逃避 5月1日北美上映

5月1日黑寡妇开打！
5

韦恩斯坦因性侵和强奸罪被判入狱23年

曾经的好莱坞大佬如今将沦为阶下囚

哈维·韦恩斯坦被纽约州判定入狱23年，引发好莱坞Meetoo..

查看更多