我们一年一度的时光大赏又要来了，在评选开始之前，大家要不要给自己钟爱的影片奉上自己的评语呢？









我们一年一度的时光大赏又要来了，在评选开始之前，大家要不要给自己钟爱的影片奉上自己的评语呢？





截止目前，国产片票房或口碑方面表现不错的影片有——

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海外电影票房或口碑不俗的有——

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大家可以去喜欢的影片资料页评分和留下评语，你们的真知灼见会给今年的佳片增光添彩。









2019年就快结束了，这一年，大家看了多少中外优秀电影呢？去了多少次影院？又在家里看了多少电影新片？