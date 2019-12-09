过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

01.金球奖公布提名名单

不仅仅是Netflix，来自亚马逊、Apple TV Plus等流媒体平台的电影、电视也获得不少提名。今年的金球奖，大概是会让好莱坞真正地感受到危机的一年。

本届金球奖提名最令人印象深刻的，当属Netflix的惊人表现。Netflix自2016年起才开始第一次入围金球奖电影类奖项，但是仅仅过去四年，Netflix已经在本届金球奖电影提名中获得压倒性的胜利。

02.75万美国观众首日看完《爱尔兰人》

03.独家专访《利刃出鞘》主演克里斯埃文斯

克里斯·埃文斯 最近在洛杉矶，时光网记者采访到了埃文斯，跟这位38岁的演员一起聊了聊他在这部电影中的表演以及与整个剧组的演员们相处的快乐时光，并且谈到了他银幕之外的个人生活，他的下一部作品，以及离开漫威电影宇宙之后他的职业前景等问题。以下为本次采访的精华内容：





Mtime：这部电影虽然以“侦探片”作为卖点，但它的故事结构非常独特，而且，在不剧透任何信息的情况下，可以说它是侦探类型片的一次解构。你第一次读到剧本的时候是什么反应——特别是针对它独特的结构？





克里斯·埃文斯：它绝对是一部非常易于阅读的剧本——引人入胜。它是那种会把你深深吸引进去的剧本——不到一个小时就读完了，你都不敢相信自己这么快就看完了。里面有很多非常出彩的角色，非常鲜活。没有哪个角色令人感觉是附加的或者多余的，每一个角色都有自己的诉求。





这也是我们这部电影能吸引来这么多优秀演员的原因，因为没有人觉得自己饰演的角色无关紧要。每个角色都有闪光的机会。我自己也一直在猜测，在最后一幕出现之前，我也不知道究竟是谁做了这件事。我觉得自己好像也是观众中的一员，这种感觉很好，这是我愿意去看的电影。





Mtime：你在演绎这个角色的时候有从你认识的人身上获取灵感吗？





克里斯·埃文斯：你知道，我很确信你一定认识一些人，他们出身于特权阶层，但还是会有一种受害者心理，这是一种非常危险的情况。很不幸，我觉得这种情况还挺常见的。我认为你不需要太深入去了解他们的心理，去理解这种人。但不巧的是，我认识很多这样的人。





Mtime：电影里还展现了当一大家子人聚在一起的时候会发生怎样的事情，以及会引发怎样的戏剧性发展。电影里的情况可能太极端了，但你自己是否能与其中某些状况产生共鸣呢？











克里斯·埃文斯：会。我自己家是意大利式的大家族，所以他们都非常吵，非常固执己见，生活也很多彩，我们一起度过假期的时候总会鸡飞狗跳的，我相信很多家庭都是这样的。（大笑）我们都很快乐。





我的家人，特别是我的直系亲属有很多人都是表演者，虽然深入的程度不一样，但我们都身处这个行业，所以我们会有竞争，我们都有各自要说的话，而且大家都不羞于直接说出来。





Mtime：在《利刃出鞘》里，兰森和其他角色一样，都困在继承财产的局中。你从祖辈得到的最贵重的遗产是什么？





克里斯·埃文斯：这个问题很好。我母亲的父亲，以及我母亲那边的整个家庭有从事公职的传统——例如我舅舅是（美国）国会议员，我认为他们愿意回报社会，服务大众的精神是非常令我感到自豪的，也是流在我的血液里的。



