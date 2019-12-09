过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.金球奖公布提名名单
时光网讯
第77届金球奖今晚公布提名名单，颁奖季进入加速阶段！
本届金球奖提名最令人印象深刻的，当属Netflix的惊人表现。Netflix自2016年起才开始第一次入围金球奖电影类奖项，但是仅仅过去四年，Netflix已经在本届金球奖电影提名中获得压倒性的胜利。
Netflix在11个电影类奖项中斩获17项提名。其中最受关注的剧情类最佳影片5部提名作品中，Netflix以《爱尔兰人》《婚姻故事》
《教皇的继承》占据3席！
不仅仅是Netflix，来自亚马逊、Apple TV Plus等流媒体平台的电影、电视也获得不少提名。今年的金球奖，大概是会让好莱坞真正地感受到危机的一年。
电影单片成绩来看，斯嘉丽·约翰逊主演《婚姻故事》以6项提名领跑本届金球奖，包括了最佳剧情片、最佳剧本、最佳导演以及最佳剧情片男女主角。
金球奖电影类完整提名名单
剧情类最佳影片
《1917》
《爱尔兰人》
《小丑》
《婚姻故事》
《教皇的继承》
剧情类最佳男主角
克里斯蒂安·贝尔《极速车王》
安东尼奥·班德拉斯《痛苦与荣耀》
亚当·德赖弗《婚姻故事》
华金·菲尼克斯《小丑》
乔纳森·普莱斯《教宗的承继》
剧情类最佳女主角
西尔莎·罗南《小妇人》
斯嘉丽·约翰逊《婚姻故事》
查理兹·塞隆《性感炸弹》
蕾妮齐·薇格《朱迪》
辛西娅·埃里沃《哈丽特》
音乐/喜剧类最佳影片
《好莱坞往事》
《我叫多麦特》
《火箭人》
《乔乔兔》
《利刃出鞘》
音乐/喜剧电影最佳男主角
丹尼尔·克雷格《利刃出鞘》
罗曼·格里芬·戴维斯《乔乔兔》
莱昂纳多·迪卡普里奥《好莱坞往事》
塔伦·埃格顿《火箭人》
艾迪·墨菲《我叫多麦特》
音乐/喜剧类最佳女主角
奥卡菲娜《别告诉她》
安娜·德·阿玛斯《利刃出鞘》
比妮·费尔德斯坦《高材生》
艾玛·汤普森 《深夜秀》
凯特·布兰切特《伯纳黛特你去了哪》
最佳男配角
汤姆·汉克斯《邻里美好的一天》
安东尼·霍普金斯《教宗承继》
阿尔·帕西诺《爱尔兰人》
乔·佩西《爱尔兰人》
布拉德·皮特《好莱坞往事》
最佳女配角
劳拉·邓恩《婚姻故事》
詹妮弗·洛佩兹《舞女大盗》
玛格特·罗比《性感炸弹》
凯西·贝茨《理查德·朱维尔的哀歌》
安妮特·贝宁《酷刑报告》
最佳导演
托德·菲利普斯《小丑》
奉俊昊《寄生虫》
萨姆·门德斯《1917》
马丁·斯科赛斯《爱尔兰人》
昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》
最佳剧本
《婚姻故事》
《寄生虫》
《教宗的承继》
《好莱坞往事》
《爱尔兰人》
最佳动画长片
《冰雪奇缘2》
《驯龙高手3》
《狮子王》
《遗失的环节》
《玩具总动员4》
最佳外语片
《悲惨世界》
《痛苦与荣耀》
《寄生虫》
《燃烧的女子肖像》
《别告诉她》
02.75万美国观众首日看完《爱尔兰人》
3小时29分钟黑帮史诗《爱尔兰人》
你已经拿下了吗？分了几天看完的？
根据尼尔森数据，在11月27日《爱尔兰人》Netflix上线首日，有75.1万美国观众——约占当天观众总数的18%——观看了完整电影
。
《爱尔兰人》
并没有因为它的时长而“击退”观众，18%属于影片Netflix上线首日的常规比例
，与其他时长较短的影片持平，比如如《蒙上你的眼》
(18%)，《绝命毒师电影》(11%)。
《爱尔兰人》
在上映后的首个周五（11月29日）最受欢迎，在这一天看完全片的观众最多，达到93万。
那么，在《爱尔兰人》
上砸下1.75亿美金的Netflix，得到相应的回报了了吗？
尼尔森数据显示，影片在Netflix播放的头5天，美国个体观众数达1710万。作为对比，曾经的小“爆款”《蒙上你的眼》
在上线后的头7天，有2600万美国观众观看。《爱尔兰人》
的表现还是相当亮眼的。
03.独家专访《利刃出鞘》主演克里斯埃文斯
最近在洛杉矶，时光网记者采访到了埃文斯，跟这位38岁的演员一起聊了聊他在这部电影中的表演以及与整个剧组的演员们相处的快乐时光，并且谈到了他银幕之外的个人生活，他的下一部作品，以及离开漫威电影宇宙之后他的职业前景等问题。以下为本次采访的精华内容：
Mtime：这部电影虽然以“侦探片”作为卖点，但它的故事结构非常独特，而且，在不剧透任何信息的情况下，可以说它是侦探类型片的一次解构。你第一次读到剧本的时候是什么反应——特别是针对它独特的结构？
克里斯·埃文斯：它绝对是一部非常易于阅读的剧本——引人入胜。它是那种会把你深深吸引进去的剧本——不到一个小时就读完了，你都不敢相信自己这么快就看完了。里面有很多非常出彩的角色，非常鲜活。没有哪个角色令人感觉是附加的或者多余的，每一个角色都有自己的诉求。
这也是我们这部电影能吸引来这么多优秀演员的原因，因为没有人觉得自己饰演的角色无关紧要。每个角色都有闪光的机会。我自己也一直在猜测，在最后一幕出现之前，我也不知道究竟是谁做了这件事。我觉得自己好像也是观众中的一员，这种感觉很好，这是我愿意去看的电影。
Mtime：你在演绎这个角色的时候有从你认识的人身上获取灵感吗？
克里斯·埃文斯：你知道，我很确信你一定认识一些人，他们出身于特权阶层，但还是会有一种受害者心理，这是一种非常危险的情况。很不幸，我觉得这种情况还挺常见的。我认为你不需要太深入去了解他们的心理，去理解这种人。但不巧的是，我认识很多这样的人。
Mtime：电影里还展现了当一大家子人聚在一起的时候会发生怎样的事情，以及会引发怎样的戏剧性发展。电影里的情况可能太极端了，但你自己是否能与其中某些状况产生共鸣呢？
克里斯·埃文斯：会。我自己家是意大利式的大家族，所以他们都非常吵，非常固执己见，生活也很多彩，我们一起度过假期的时候总会鸡飞狗跳的，我相信很多家庭都是这样的。（大笑）我们都很快乐。
我的家人，特别是我的直系亲属有很多人都是表演者，虽然深入的程度不一样，但我们都身处这个行业，所以我们会有竞争，我们都有各自要说的话，而且大家都不羞于直接说出来。
Mtime：在《利刃出鞘》里，兰森和其他角色一样，都困在继承财产的局中。你从祖辈得到的最贵重的遗产是什么？
克里斯·埃文斯：这个问题很好。我母亲的父亲，以及我母亲那边的整个家庭有从事公职的传统——例如我舅舅是（美国）国会议员，我认为他们愿意回报社会，服务大众的精神是非常令我感到自豪的，也是流在我的血液里的。
01.潘玮柏专访：95版《勇敢者的游戏》不敢看
索尼出品的《勇敢者游戏2》
中国内地已经公映，此番片方邀请到了潘玮柏
、萧敬腾、刘宪华、毛衍七来演唱中文主题曲《别认怂》，之所以打造这样“三男一女”的组合，是因为电影中就是强森、凯文·哈特、凯伦·吉兰、杰克·布莱克组成的“三男一女”的组合。
在近日，时光网记者专访到了《别认怂》的主唱之一潘玮柏，听听他对于影片有什么看法，为什么他最欣赏的男明星是凯文·哈特？专访中会给你答案。
潘玮柏表示，1995年罗宾·威廉姆斯版本的《勇敢者的游戏》在问世之后，他很长一段时间不敢看，因为从海报和剧照来看，这电影可能会比较吓人。过了很久他才看这部电影，没想到非常有趣，他很喜欢。
02.乌尔善《封神三部曲》再曝演员阵容
今日，乌尔善
执导的电影《封神三部曲》
再曝演员阵容：陈坤
饰演元始天尊，袁泉
饰演姜王后。两位主演的角色海报随之曝光。
此前，《封神三部曲》已经曝光了部分演员阵容，包括黄渤饰姜子牙、费翔饰商王殷寿、李雪健饰西伯侯姬昌、夏雨饰申公豹、于适饰姬发、海亮饰殷郊等。
01.迪士尼2019年度全球票房突破100亿美元
截止12月9日，迪士尼2019年出品影片的全球总票房突破100亿美元，这是全球影史首家公司年度票房突破100亿美元。
其中，《复仇者联盟4》
以27.98亿美元的收入居功第一，同时，影片也成为新科全球影史票房第一名。
02.中国内地市场上周新片“勇敢者2”“南方车站”胜出
上周内地票房报收6.76亿，较上上周的成绩小跌5.4%。尽管多部新片上映，大盘依然有些冷清。
《勇敢者游戏2》从上周五首映起就稳居单日票房冠军的位置，赢得毫无悬念，首周末票房达到1.73亿。
《勇敢者游戏：绝战丛林》2018年上映时，首周末票房2.58亿，总票房4.92亿。《勇敢者游戏2》的同期成绩略逊于前作。
胡歌、桂纶镁、廖凡等主演的《南方车站的聚会》上映三天稳居单日票房亚军的位置，首周末票房1.36亿。
导演刁亦男的上一部作品《白日焰火》主演中同样有廖凡和桂纶镁，2014年上映，票房1.04亿。相较之下，《南方车站的聚会》票房成绩大幅提升。
《冰雪奇缘2》上周报收票房9800万，累计票房7.37亿，已坐稳今年进口动画票房冠军的位置。
《吹哨人》周五首映，首周末票房3025万，《星际探索》周四首映，首周票房1945万，《若能与你共乘海浪之上》周六首映，首周票房1030万。
周冬雨、易烊千玺主演的《少年的你》
昨日完成最后一天在影院的公映，最终以15.45亿的票房成绩收官。