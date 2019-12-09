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潘玮柏专访：95版《勇敢者的游戏》不敢看

开心担任《勇敢者游戏2》主唱 喜欢凯文哈特

2019-12-09 17:32:55 来源：Mtime时光网

潘玮柏表示，1995年版本的《勇敢者的游戏》在问世之后，他很长一段时间不敢看，是为何？
　　时光网讯 索尼出品的《勇敢者游戏2》中国内地已经公映，此番片方邀请到了潘玮柏、萧敬腾、刘宪华、毛衍七来演唱中文主题曲《别认怂》，之所以打造这样“三男一女”的组合，是因为电影中就是强森、凯文·哈特、凯伦·吉兰、杰克·布莱克组成的“三男一女”的组合。

　　在近日，时光网记者专访到了《别认怂》的主唱之一潘玮柏，听听他对于影片有什么看法，为什么他最欣赏的男明星是凯文·哈特？专访中会给你答案。

　　潘玮柏表示，1995年罗宾·威廉姆斯版本的《勇敢者的游戏》在问世之后，他很长一段时间不敢看，因为从海报和剧照来看，这电影可能会比较吓人。过了很久他才看这部电影，没想到非常有趣，他很喜欢。

　　《勇敢者游戏2》的明星众多，他也很喜欢巨石强森，不过他更喜欢凯文·哈特，因为他非常喜欢凯文·哈特的脱口秀节目，只要有时间就会看他的节目，可以一晚上看他的节目不停地笑。

　　好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“语言学家”凯文·哈特、“性感打女”凯伦·吉兰将全阵容回归！为了拯救消失的同伴，勇敢者四人组再次集结，进入全面失控的未知世界，面对难度爆表的危险关卡，强森领队挑战极限搏命逃生。

作者：甄甏甏   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 勇敢者游戏2 潘玮柏 MV
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潘玮柏

潘玮柏

Wilber Pan

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