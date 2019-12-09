此次活动做出新的尝试，与索尼影业、华纳音乐、刘宪华工作室紧密协同，首度实现IMAX“不同凡响”影迷会与音乐人的跨界合作，玩出“新花样”，带来新惊喜。





IMAX“不同凡响”影迷会是IMAX面向全国影迷开展的大型映前活动，自年初启动以来，已经在北京、上海、广州、深圳、无锡、昆明、成都、长春等城市成功举行，以精彩互动和丰厚礼物将“宠粉”进行到底，被越来越多的影迷视为潮流“打卡”必选。而此次活动再度做出新的尝试，与索尼影业、华纳音乐、刘宪华工作室紧密协同，首度实现IMAX“不同凡响”影迷会与音乐人的跨界合作，玩出“新花样”，带来新惊喜。





活动现场图 当日的三地活动现场俨然成为三位偶像粉丝的线下狂欢。其中潘玮柏粉丝专场在北京举行，刘宪华专场绽放上海，VAVA毛衍七粉丝则相聚成都。三地活动影厅座无虚席，现场热度持续高涨。三位音乐人特别录制的IMAX粉丝问候视频在观众席上激起幸福尖叫。









此次活动中主题曲《别认怂》MV也首登IMAX大银幕，此前《勇敢者游戏2》邀得潘玮柏、刘宪华、VAVA毛衍七共同演绎中文主题曲《别认怂》并制作了MV，这一作品在三地活动现场首度亮相IMAX大银幕，为现场观众带来别具一格的音乐体验。除了IMAX超大银幕带来的视觉冲击，IMAX经过激光校准、能更精准传递动态细节的强大音响系统亦大显身手，令现场歌迷大呼震撼。MV作品的IMAX首秀取得圆满成功，也为未来IMAX影院的多元化体验带来更多灵感。





活动现场图 观影结束后，三地观众均踊跃发表观感，强力点赞IMAX 3D版《勇敢者游戏2》的非凡体验。IMAX强烈的代入感也令观众印象深刻：“整部影片就是在一个个超酷场景里进行的游戏，而IMAX的身临其境效果非常到位，完全是一场亲身闯关的虚拟现实体验，很嗨很燃。”来自观众的直接反馈成为影片品质的证明，也为此次盛大的三地粉丝狂欢夜划上圆满的句号。IMAX“不同凡响”影迷会未来也将在更多城市举办精彩活动，敬请期待！



