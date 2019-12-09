数据显示，《爱尔兰人》并没有因时长而影响美国观众看完全片。













































另外还有一个有意思的数据，显示《爱尔兰人》在美国的观众年龄偏大，且男性占主导。上线首日20%的观众是50-64岁的男性。





综观上线后前5天的用户画像，《爱尔兰人》的观众人数呈现出略微的年轻化趋势，但50-64岁的男性观众仍然占了最大的比例，超过15%。



