时光网讯
3小时29分钟黑帮史诗《爱尔兰人》
你已经拿下了吗？分了几天看完的？
根据尼尔森数据，在11月27日《爱尔兰人》Netflix上线首日，有75.1万美国观众——约占当天观众总数的18%——观看了完整电影
。
《爱尔兰人》
并没有因为它的时长而“击退”观众，18%属于影片Netflix上线首日的常规比例
，与其他时长较短的影片持平，比如《蒙上你的眼》
(18%)，《绝命毒师电影》(11%)。
《爱尔兰人》
在上映后的首个周五（11月29日）最受欢迎，在这一天看完全片的观众最多，达到93万。
那么，在《爱尔兰人》
上砸下1.75亿美金的Netflix，得到相应的回报了了吗？
尼尔森数据显示，影片在Netflix播放的头5天，美国个体观众数达1710万。作为对比，曾经的小“爆款”《蒙上你的眼》
在上线后的头7天，有2600万美国观众观看。《爱尔兰人》
的表现还是相当亮眼的。
由于《爱尔兰人》
并未进行大规模公映，票房收入极为有限，它为Netflix带来的价值难以用传统方式评估；而基于现有的数据，也尚不足以评判，这一巨额投资是否物有所值。
不过现在有一点几乎可以肯定，《爱尔兰人》无疑是今年北美颁奖季Netflix的王牌选手
。影片已经领跑评论家选择奖、美国国家评论学会奖等多个奥斯卡风向标。
另外还有一个有意思的数据，显示《爱尔兰人》在美国的观众年龄偏大，且男性占主导。上线首日20%的观众是50-64岁的男性。
综观上线后前5天的用户画像，《爱尔兰人》的观众人数呈现出略微的年轻化趋势，但50-64岁的男性观众仍然占了最大的比例，超过15%。
根据尼尔森的调查，在上线前5天，《爱尔兰人》观众的平均年龄为49岁
，与《王冠》
第二季观众的平均年龄(50岁)相似，比Netflix节目观众的平均年龄(31岁)要老得多。