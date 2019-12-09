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"爱尔兰人"一口气看完？分几天看完？

18%美国观众首日看完 主要群体是大龄男性

2019-12-09 20:04:56 来源：Mtime时光网

数据显示，《爱尔兰人》并没有因时长而影响美国观众看完全片。


　　时光网讯 3小时29分钟黑帮史诗《爱尔兰人》你已经拿下了吗？分了几天看完的？

　　根据尼尔森数据，在11月27日《爱尔兰人》Netflix上线首日，有75.1万美国观众——约占当天观众总数的18%——观看了完整电影

《爱尔兰人》预告

　　《爱尔兰人》并没有因为它的时长而“击退”观众，18%属于影片Netflix上线首日的常规比例，与其他时长较短的影片持平，比如《蒙上你的眼》(18%)，《绝命毒师电影》(11%)。

　　《爱尔兰人》在上映后的首个周五（11月29日）最受欢迎，在这一天看完全片的观众最多，达到93万。

　　那么，在《爱尔兰人》上砸下1.75亿美金的Netflix，得到相应的回报了了吗？

　　尼尔森数据显示，影片在Netflix播放的头5天，美国个体观众数达1710万。作为对比，曾经的小“爆款”《蒙上你的眼》在上线后的头7天，有2600万美国观众观看。《爱尔兰人》的表现还是相当亮眼的。

　　由于《爱尔兰人》并未进行大规模公映，票房收入极为有限，它为Netflix带来的价值难以用传统方式评估；而基于现有的数据，也尚不足以评判，这一巨额投资是否物有所值。

　　不过现在有一点几乎可以肯定，《爱尔兰人》无疑是今年北美颁奖季Netflix的王牌选手。影片已经领跑评论家选择奖、美国国家评论学会奖等多个奥斯卡风向标。



　　另外还有一个有意思的数据，显示《爱尔兰人》在美国的观众年龄偏大，且男性占主导。上线首日20%的观众是50-64岁的男性。

　　综观上线后前5天的用户画像，《爱尔兰人》的观众人数呈现出略微的年轻化趋势，但50-64岁的男性观众仍然占了最大的比例，超过15%。

　　根据尼尔森的调查，在上线前5天，《爱尔兰人》观众的平均年龄为49岁，与《王冠》第二季观众的平均年龄(50岁)相似，比Netflix节目观众的平均年龄(31岁)要老得多。

   编辑：sasa

关键词： Netflix 爱尔兰人
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