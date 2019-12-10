时光网讯
第四届澳门国际影展暨颁奖典礼（IFFAM）已进入倒数阶段，在明日闭幕礼之前，12月9日的重头活动，是法国影后级的“明星大使”朱丽叶·比诺什
与中国内地著名导演刁亦男
于澳门文化中心举行的对谈活动。
朱丽叶从事电影工作逾30年，演出电影超过60部，横跨英法语的电影作品享誉欧美影坛。她是电影史上首位能同时于戛纳、柏林、威尼斯三大欧洲国际影展中获封影后，达成“大满贯”的女演员，在电影业界是公认的殿堂级国际巨星。最近她演出由日本著名导演是枝裕和执导的电影《真相》
，影展期间将于“特别展映”单元进行放映。
朱丽叶在现场妙语连珠，除了大谈有关电影业的知识，又分享了她与制片人的关系以及她的演艺生涯。主持人麦克问她在拍摄电影时，到底是如何培养情绪进入故事中，朱丽叶自信地表示：“我就是电影！”根本不需特别做什么来培养情绪入戏。
朱丽叶对于首度来澳门非常兴奋。自言喜欢中国文化的她说：“我喜欢中国，为中国博大精深的传统文化着迷。”她又透露目前与不少亚洲导演在讨论着合作的可能性。
内地导演刁亦男与朱丽叶都认为，导演与演员之间的彼此信任，是制作一部好电影的最重要因素之一。
身兼导演及编剧的刁亦男，五年前执导的典型中国当代黑色电影《白日焰火》
夺得第64届柏林电影节最高荣誉的金熊奖后，又更深入黑色电影的领域，拍摄出新片《南方车站的聚会》
，电影除了入围第72届戛纳电影节主竞赛单元，也同时是本届澳门影展“环球影展全览” 单元入围电影之一。
在今日的对谈会上，比诺什分别与刁亦男及影展艺术总监麦克·古瑞吉（Mike Goodridge）进行对谈，与观众分享她从影心得及演员与导演之间的关系。
编辑：甄甏甏