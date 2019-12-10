第四届澳门国际影展上，法国女演员朱丽叶·比诺什与中国导演在大师班上进行了对谈。















朱丽叶在现场妙语连珠，除了大谈有关电影业的知识，又分享了她与制片人的关系以及她的演艺生涯。主持人麦克问她在拍摄电影时，到底是如何培养情绪进入故事中，朱丽叶自信地表示：“我就是电影！”根本不需特别做什么来培养情绪入戏。





朱丽叶对于首度来澳门非常兴奋。自言喜欢中国文化的她说：“我喜欢中国，为中国博大精深的传统文化着迷。”她又透露目前与不少亚洲导演在讨论着合作的可能性。











内地导演刁亦男与朱丽叶都认为，导演与演员之间的彼此信任，是制作一部好电影的最重要因素之一。















在今日的对谈会上，比诺什分别与刁亦男及影展艺术总监麦克·古瑞吉（Mike Goodridge）进行对谈，与观众分享她从影心得及演员与导演之间的关系。











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