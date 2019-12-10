过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。





01. Netflix制霸第77届金球奖提名











本届金球奖提名最令人印象深刻的，当属Netflix的惊人表现。Netflix自2016年起才开始第一次入围金球奖电影类奖项，但是仅仅过去四年，Netflix已经在本届金球奖电影提名中获得压倒性的胜利。





Netflix在11个电影类奖项中斩获17项提名。其中最受关注的剧情类最佳影片5部提名作品中，Netflix以《爱尔兰人》《婚姻故事》《教皇的继承》占据3席！





而在传统好莱坞大片厂中，获得提名最多的是索尼影业，凭借着《好莱坞往事》《小妇人》等片的亮眼表演，共拿下8项提名。





02. "爱尔兰人"14项提名领跑评论家选择奖









电视剧方面，《有色眼镜》《我们这一天》《切尔诺贝利》最受肯定，Netflix在电视剧和电影方面一共提名61项，相当厉害。





评论家选择奖由美国广播影评人协会（BFCA）和广播电视记者协会（BTJA）投票选出，由于这是北美最大的电影评论组织，由于奖项设置和奥斯卡比较接近，被誉为“奥斯卡最准风向标”。





03. 瑞安·雷诺兹《鬼影特攻：以暴制暴》发布终极预告









终极中字预告 迈克尔·贝执导、瑞安·雷诺兹主演动作爽片《鬼影特攻：以暴制暴》(又名《地下6号》)发布终极预告(中字)，本周五12月13日将登陆Netflix平台！该片讲述6个亿万富翁伪造自己的死亡，暗地里组建一支义警队伍打击罪恶，从预告来看，还是“爆炸贝”熟悉的味道。









04. 孩子们上场！"捉鬼敢死队"曝中字预告



