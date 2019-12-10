过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. Netflix制霸第77届金球奖提名
本届金球奖提名最令人印象深刻的，当属Netflix的惊人表现。Netflix自2016年起才开始第一次入围金球奖电影类奖项，但是仅仅过去四年，Netflix已经在本届金球奖电影提名中获得压倒性的胜利。
Netflix在11个电影类奖项中斩获17项提名。其中最受关注的剧情类最佳影片5部提名作品中，Netflix以《爱尔兰人》《婚姻故事》《教皇的继承》占据3席！
而在传统好莱坞大片厂中，获得提名最多的是索尼影业，凭借着《好莱坞往事》《小妇人》等片的亮眼表演，共拿下8项提名。
电影单片成绩来看，斯嘉丽·约翰逊主演《婚姻故事》以6项提名领跑本届金球奖，包括了最佳剧情片、最佳剧本、最佳导演以及最佳剧情片男女主角。完整名单戳 >>金球奖提名名单
02. "爱尔兰人"14项提名领跑评论家选择奖
电视剧方面，《有色眼镜》《我们这一天》《切尔诺贝利》最受肯定，Netflix在电视剧和电影方面一共提名61项，相当厉害。
评论家选择奖由美国广播影评人协会（BFCA）和广播电视记者协会（BTJA）投票选出，由于这是北美最大的电影评论组织，由于奖项设置和奥斯卡比较接近，被誉为“奥斯卡最准风向标”。
03. 瑞安·雷诺兹《鬼影特攻：以暴制暴》发布终极预告
迈克尔·贝执导、瑞安·雷诺兹主演动作爽片《鬼影特攻：以暴制暴》(又名《地下6号》)发布终极预告(中字)，本周五12月13日将登陆Netflix平台！该片讲述6个亿万富翁伪造自己的死亡，暗地里组建一支义警队伍打击罪恶，从预告来看，还是“爆炸贝”熟悉的味道。
04. 孩子们上场！"捉鬼敢死队"曝中字预告
原版两部《捉鬼敢死队》曾是上世纪80年代最成功的喜剧片之一，导演是伊万·雷特曼，即是新作导演贾森·雷特曼的父亲。前两部《捉鬼敢死队》分别在1984和1989上映，而2016年还上映过一部全女性卡司的《超能敢死队》。这回导演贾森·雷特曼可谓子承父业，影片将于2020年7月公映。
05. 《宝贝男孩》女导演阿尔玛·哈勒公开批评金球奖提名
第77届金球奖提名昨晚揭晓，最佳导演一栏无女导演入围。《宝贝男孩》女导演阿尔玛·哈勒公开指责金球奖，并列出了诸多今年表现优异的女导演名字，并希望大家能更多支持女导演的作品，而不要让电影宣传成为打着电影的幌子却在背后进行的政治金钱交易。
在过去的70多年里，仅有5位女导演获得过金球奖提名，而且历史上仅有一位女导演拿到奖了，芭芭拉·史翠珊凭借《燕特尔》获得1984年金球奖最佳导演。
06. 休·劳瑞《第五大道》发布海报&正式预告
休·劳瑞主演的HBO太空题材喜剧《第五大道》发布海报及正式预告，并确定于2020年1月19日开播。该剧由阿尔曼多·伊安努奇(《副总统》)操刀剧本并担任监制。这也是劳瑞与伊安努奇继《副总统》第四季后的再度合作。
这部新讽刺剧设置在未来，大部分时间发生在太空中的“第五大道”号宇宙飞船上。预告片中，劳瑞饰演的船长能让每个乘客都安心，即使是在发生重大危机的时候，还能时不时妙语连珠。
07. 乔纳森·格罗夫加盟《黑客帝国4》，基努里维斯已确认回归
乔纳森·格罗夫确认加盟《黑客帝国4》，此前已确认基努·里维斯、凯瑞-安·莫斯、叶海亚·阿卜杜勒-迈丁、尼尔·帕特里克·哈里斯、贾达·萍克·史密斯、杰西卡·亨维克将出演《黑客帝国4》，原作导演兼编剧拉娜·沃卓斯基
，也将回归导演，并参与编剧。影片有望于2020年初正式开机。
08.亨利卡维尔《猎魔人》曝光角色特辑
“大超”亨利·卡维尔
主演的Netflix新剧《猎魔人》
曝光角色特辑，《猎魔人》
改编自波兰作家安德烈·斯帕克沃斯基的同名系列魔幻小说，讲述了猎魔人杰洛特的故事，他从小就成了变异人，接受严苛的训练，学习如何杀死凶猛致命的怪兽。
据悉，《猎魔人》
首季共8集，将于12月20日一次性上线Netflix，第二季已续订。