2019-12-10 09:36:04 来源：Mtime时光网
编辑：z
导演：迈克尔·贝
主演：瑞安·雷诺兹
在线播放
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海王波塞东
2019-12-10 21:54
上线，网络大电影，，
冃禾
2019-12-10 18:00
去看高清网站的资源，还说自己没办法，你可真丢人啊。坐飞机去国外看啊小笨笨！
威尔克鲁斯
2019-12-10 16:54
虽然剧情老套，但是架不住场面火爆啊
王者
2019-12-10 14:14
不上院线可惜了吧，能回本不
juliolei
2019-12-10 12:52
预告片很燃期待~
木之本樱
2019-12-10 12:27
当初老贝就不应该接变形金刚，而应该去接速度与激情！他差点把变形金刚这IP和他自己都给毁了！
就不告诉你38310002019-12-10 14:42
並沒有毀 前3部還是非常好看的
时光用户_14930865801482019-12-10 14:44
已经毁了。
就不告诉你38310002019-12-10 14:46
一看就是跟風黑
就不告诉你38310002019-12-10 14:50
實際上是大量相式重復的打鬥讓觀眾審美疲勞了 邁克貝絕對是最適合拍變形金剛的導演 還有變系列是動畫改編和商業大片 不要強調什麼劇情深度了 真讓你花錢去看文藝片 你又不願意了
雷天鸣8分钟前
没错，1-3部是相当不错的，特别是第三部，是个人的最爱，后面2部，简直是不堪入目
关飞羽
2019-12-10 12:03
爆炸贝 烟火大师O(∩_∩)O~
月禾
2019-12-10 11:36
三天后高清网站上就会有资源了。虽说这话有些不好，但是没办法啊，国内没有奈飞啊！
曼珠沙华-忘川
2019-12-10 11:35
小贱贱片约挺多得耶。
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