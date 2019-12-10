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小贱贱"鬼影特攻"曝终极中字预告

"死亡"即是重生!迈克尔贝再现烧钱大场面

2019-12-10 09:36:04 来源：Mtime时光网

看起来影片似乎气氛将会非常紧张，光看预告就觉得“压力好大”
 　　时光网讯　迈克尔·贝与"死侍"瑞安·雷诺兹合作的Netflix新片《鬼影特攻：以暴制暴》曝光终极中字预告。相比前一款预告的“小贱贱”的幽默耍贱风格，终极预告看起来似乎格外紧张严肃。预告中可见瑞安·雷诺兹带领“鬼影特工队”挑战各种高难度任务，当然擅长爆破的导演迈克尔·贝也不忘记营造各种烧钱大场面给观众看。

　　据悉影片投资超1.5亿，Netflix近期投资最大的项目之一。影片讲述六个在各个领域有杰出技能的人在伪造自己死亡后，组队打击坏人的故事。有点正义虽迟但到的意思。



　　《鬼影特攻：以暴制暴》《死侍》编剧保罗·韦尼克略特·里斯执笔剧本，除了瑞安雷诺兹外，《波西米亚狂想曲》男星本·哈迪《环太平洋2》女星亚德里亚·霍纳等人也加盟。电影将于12月13日上线。

   编辑：z

关键词： 瑞安雷诺兹 迈克尔贝
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0.0

导演：迈克尔·贝

主演：瑞安·雷诺兹

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