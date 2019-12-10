《被光抓走的人》首映，黄渤、王珞丹、谭卓、白客等主创开启吐槽大会模式称“我太难了”，因为他们在片中都是“被剩下的人”。





在电影中，一道神秘“白光”笼罩地球，相爱的人都接二连三地陆续消失，而被留在城市中的人则被舆论审判为了“不爱”的人，纷纷接受着爱情的考验与爱人的猜忌。





当谈及被“光”剩下之后的困境，一众主创齐齐表示：“我太难了！”饰演武文学的黄渤说道：“一道光照耀下来，把爱情中一切惨败的东西都亮出来了，我就是其中一个（被亮出来的人）。”而在电影中“老公消失”了的王珞丹也表示：“我这个角色才是最难的，因为我的名字（电影中）就叫李楠。”

















谈及创作初衷，导演董润年表示：“电影中的爱情故事是立足于现实世界中的爱情，电影中的光不断照进爱情、照进人性。现在也已经进入年末了，每个人的生活都很喧嚣、很繁杂，我们已经很久没有时间真正静下来跟自己对话了。我希望这部电影能给大家提供一个途径和渠道，与自己的爱情进行一场对话。”





在首映当晚，管⻁、梁静、刘慈欣、曹保平、王竞、王红卫、陈舒、林育贤、黄建新、白雪、贾乃亮、黄圣依、程潇、黄才伦、袁媛、姚婷婷、那英、张冀等嘉宾也出席助阵，分享观后感。梁静被电影中的爱情能量深深触动：“我们出生的时候，每个人都是最普通的人，但当我们走进爱情的时候，就会变成宇宙中最发光的个体，这种时刻我觉得就是爱情。恭喜一下董润年导演，处女作很惊艳。”





曹保平导演则被影片华语现实主义爱情话题大片的新类型所打动：“董润年导演太有勇气了，这是一部把人戳的生疼的现实爱情电影，它的探讨维度相当广、相当深，正是因为有了《被光抓走的人》这样的电影才丰富了中国电影的类型，这部电影重新定义了华语爱情片。”











值得一提的是，首映现场还出现一个小插曲，一名男粉丝突然上台向王珞丹表白，随后被保安带走，上演一幕“被保安抓走的人”。

编辑：hello王小羊