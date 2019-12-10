2019-12-10 09:46:04 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：埃里克·萨哈罗夫
主演：亨利·卡维尔
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Henry Cavill
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Anya Chalotra
Freya Allan
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GTL·
13小时前
老实讲这样看明明很不错，真心值得期待啊
月禾
时光网好偷懒，连字幕都没有一个，就算没中文字幕，英文字幕可以啊。虽说听起来有点吃力，不过大致还是能听懂一些。话说讲叶奈法的最后一个镜头（5分7秒）的时候，的那句话真的霸气：What do you want ?(你想要什么？) 她的回答是：everthing 。（一切）
Scarlsx
18小时前
叶奈法不大行啊，辛特拉的幼狮没有眉毛...
大將軍
22小时前
奶飞发大招啊 最近要看很多剧啊 哈哈
天晴了_
很有电影的质感 但是特效场面也太少了 不过一次看八集很爽 等资源
木之本樱
23小时前
叶奈法越看越顺眼了，还有那英伦腔。
龙门左卫
昨天 11:25
阿尔萨斯
假面Fay
昨天 11:02
大超被削弱的！都要拿剑了，直接一拳轰死对方，不行再来个热射线搞定！
格瓦拉的雪茄5分钟前
……
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