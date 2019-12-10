亨利·卡维尔饰演的魔人利维亚的杰洛特、安亚·查洛特拉饰演的叶奈法、弗莱娅·艾伦饰演的希里公主亮相。





该剧改编自波兰作家安德烈·斯帕克沃斯于上世纪80年代开始创作的系列魔幻小说。原著共包括三部短篇小说和五部长篇小说，被改编为同名游戏后风靡全球。





剧集第一季讲述猎杀变异怪物的雇佣猎人利维亚的杰洛特，在这个人类往往比野兽更邪恶的动荡世界里，一步步踏上命运之旅的故事。





据悉，《猎魔人》首季共8集，将于12月20日一次性上线Netflix，第二季已续订。 ​​​ ​​​​







