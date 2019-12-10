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“正义联盟”灵魂如何变为邪魅巫师？

《猎魔人》曝角色特辑 亨利卡维尔等亲自解读

2019-12-10 09:46:04 来源：Mtime时光网

亨利·卡维尔饰演的魔人利维亚的杰洛特、安亚·查洛特拉饰演的叶奈法、弗莱娅·艾伦饰演的希里公主亮相。
      时光网讯 日前，Netflix剧集《猎魔人》曝光一支角色特辑，亨利·卡维尔饰演的猎魔人利维亚的杰洛特、安亚·查洛特拉饰演的叶奈法、弗莱娅·艾伦饰演的希里公主亮相，主创亲自解读角色。

      该剧改编自波兰作家安德烈·斯帕克沃斯于上世纪80年代开始创作的系列魔幻小说。原著共包括三部短篇小说和五部长篇小说，被改编为同名游戏后风靡全球。

      剧集第一季讲述猎杀变异怪物的雇佣猎人利维亚的杰洛特，在这个人类往往比野兽更邪恶的动荡世界里，一步步踏上命运之旅的故事。

      据悉，《猎魔人》首季共8集，将于12月20日一次性上线Netflix，第二季已续订。 ​​​ ​​​​


   编辑：羊羊

关键词： 猎魔人 亨利·卡维尔 安亚·查洛特拉 弗莱娅·艾伦
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