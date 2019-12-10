男人看了沉默，女人看了流泪。









此外，她还表示《神奇女侠3》的故事已设想好，甚至关于亚马逊女战士的外传都想拍。但不会太着急启动，要给影迷一些喘息的时间。





“惊奇队长”点赞《神奇女侠2》预告





派蒂·杰金斯说：“这部电影已经完成了，还有几个月才上映，从业这么多年，第一次提早‘交卷’感觉真好。虽然我还在给电影做调整，但这部电影实质上已完工。”





除了导演本人，主演盖尔·加朵也观看过正片，她对外媒表示：“看完后，我哭了。强调一下，我不是那种容易哭的女人，但看到大银幕上故事最后的结局，看到戴安娜，我都没意识到眼角有泪水。”





其实不难猜到盖尔加朵为何看完会流泪









《神奇女侠2》去年这个时候就杀青了





派蒂·杰金斯想过将电影时长缩短：“我有些新想法，可能会导致电影的时长变短。我现在不会公布这部电影的官方片长，但它的状态很好。”她透露电影的第一版剪辑时长是2小时45分钟，并表示：“它肯定不会是三个半小时这样的，我并不是那种导演。”





这只是个垃圾桶





此外派蒂·杰金斯还是透露，电影中史蒂夫（克里斯·派恩）的回归并非是骗人的把戏，他是真的回来了，而且没有他无法讲述这个故事。派导表示，最初就是想拍1980年代的电影，这个机会以后可能再也没有了，“你在看的时候，我想让你感觉这就是一部80年代的作品一样。”



