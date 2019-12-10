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《神奇女侠2》制作已完成 片长165分钟

盖尔加朵：看完后流泪 "惊队"：想看全片

2019-12-10 11:15:50 来源：Mtime时光网

男人看了沉默，女人看了流泪。
　　

中文预告片

时光网讯 本周一凌晨，《神奇女侠2》首款预告发布引热议，连漫威家惊奇队长扮演者布丽·拉尔森都忍不住在社交媒体分享，并表示迫不及待想看到全片。

　　导演派蒂·杰金斯接受外媒采访时透露《神奇女侠2》制作已完成，初剪版时长2小时45分钟。

     此外，她还表示《神奇女侠3》的故事已设想好，甚至关于亚马逊女战士的外传都想拍。但不会太着急启动，要给影迷一些喘息的时间。

“惊奇队长”点赞《神奇女侠2》预告

　　派蒂·杰金斯说：“这部电影已经完成了，还有几个月才上映，从业这么多年，第一次提早‘交卷’感觉真好。虽然我还在给电影做调整，但这部电影实质上已完工。”

　　除了导演本人，主演盖尔·加朵也观看过正片，她对外媒表示：“看完后，我哭了。强调一下，我不是那种容易哭的女人，但看到大银幕上故事最后的结局，看到戴安娜，我都没意识到眼角有泪水。”

其实不难猜到盖尔加朵为何看完会流泪

　　《神奇女侠2》档期是明年6月5日，提早7个月交片的重要原因是：影片原定2019年11月上映，华纳2018年10月宣布推迟7个月上映。事实上，2018年夏天盖尔·加朵就投入了续集拍摄，2018年12月影片便杀青，后期制作时间非常宽裕。

《神奇女侠2》去年这个时候就杀青了

　　派蒂·杰金斯想过将电影时长缩短：“我有些新想法，可能会导致电影的时长变短。我现在不会公布这部电影的官方片长，但它的状态很好。”她透露电影的第一版剪辑时长是2小时45分钟，并表示：“它肯定不会是三个半小时这样的，我并不是那种导演。”

这只是个垃圾桶

　　此外派蒂·杰金斯还是透露，电影中史蒂夫（克里斯·派恩）的回归并非是骗人的把戏，他是真的回来了，而且没有他无法讲述这个故事。派导表示，最初就是想拍1980年代的电影，这个机会以后可能再也没有了，“你在看的时候，我想让你感觉这就是一部80年代的作品一样。”

　　《神奇女侠2》由盖尔·加朵克里斯·派恩佩德罗·帕斯卡克里斯汀·韦格主演，定于2020年6月5日上映。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 神奇女侠2 神奇女侠 盖尔加朵 派蒂杰金斯 片长
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神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

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派蒂·杰金斯

派蒂·杰金斯

Patty Jenkins

职业：导演 | 制作人

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盖尔·加朵

盖尔·加朵

Gal Gadot

职业：演员 | 制作人

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克里斯·派恩

克里斯·派恩

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