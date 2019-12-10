时光网讯
本周一凌晨，《神奇女侠2》
首款预告发布引热议，连漫威家惊奇队长扮演者布丽·拉尔森
都忍不住在社交媒体分享，并表示迫不及待想看到全片。
此外，她还表示《神奇女侠3》的故事已设想好，甚至关于亚马逊女战士的外传都想拍。但不会太着急启动，要给影迷一些喘息的时间。
派蒂·杰金斯说：“这部电影已经完成了，还有几个月才上映，从业这么多年，第一次提早‘交卷’感觉真好。虽然我还在给电影做调整，但这部电影实质上已完工。”
除了导演本人，主演盖尔·加朵也观看过正片，她对外媒表示：“看完后，我哭了。强调一下，我不是那种容易哭的女人，但看到大银幕上故事最后的结局，看到戴安娜，我都没意识到眼角有泪水。”
《神奇女侠2》档期是明年6月5日，提早7个月交片的重要原因是：影片原定2019年11月上映，华纳2018年10月宣布推迟7个月上映。事实上，2018年夏天盖尔·加朵
就投入了续集拍摄，2018年12月影片便杀青，后期制作时间非常宽裕。
派蒂·杰金斯想过将电影时长缩短：“我有些新想法，可能会导致电影的时长变短。我现在不会公布这部电影的官方片长，但它的状态很好。”她透露电影的第一版剪辑时长是2小时45分钟，并表示：“它肯定不会是三个半小时这样的，我并不是那种导演。”
此外派蒂·杰金斯还是透露，电影中史蒂夫（克里斯·派恩）的回归并非是骗人的把戏，他是真的回来了，而且没有他无法讲述这个故事。派导表示，最初就是想拍1980年代的电影，这个机会以后可能再也没有了，“你在看的时候，我想让你感觉这就是一部80年代的作品一样。”