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拳王泰森客串《父子拳王》终极预告

先天缺陷男主发挥拳击天赋 解开父子心结

2019-12-10 10:11:23 来源：Mtime时光网

患有先天缺陷的余生，因为一次意外被激发出隐藏的拳击天赋，通过不屈的毅力与坚持一步步走向职业拳台。
      时光网讯 今日，电影《父子拳王》发布终极预告和海报。
 
      电影《父子拳王》影片由于荣光总导演、炎晓煜导演，于荣光郑人硕领衔主演，金晨刘俊孝常戎主演，讲述了患有先天缺陷的余生，因为一次意外被激发出隐藏的拳击天赋，通过不屈的毅力与坚持一步步走向职业拳台，同时解开自己与父亲余光荣（于荣光饰）心结的暖心励志故事。

      终极预告中余生首次讲出自己一直向往拳台的原因：“我要打拳，那时候我是个正常人”。
 
      一同发布的终极海报中，于荣光与郑人硕父子二人在拳台相视而笑，把一对父子间彼此成就的温馨气息呈现于拳台之上。

      《父子拳王》将于12月13日上映。


   编辑：羊羊

关键词： 父子拳王
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