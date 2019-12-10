患有先天缺陷的余生，因为一次意外被激发出隐藏的拳击天赋，通过不屈的毅力与坚持一步步走向职业拳台。





终极预告中余生首次讲出自己一直向往拳台的原因：“我要打拳，那时候我是个正常人”。

一同发布的终极海报中，于荣光与郑人硕父子二人在拳台相视而笑，把一对父子间彼此成就的温馨气息呈现于拳台之上。











