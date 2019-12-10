2019-12-10 10:11:23 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：于荣光
主演：于荣光 郑人硕
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Ringo Yu
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Renshuo Zheng
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口袋电影君
25分钟前
有泰森，必是。。。。
我来背锅
10小时前
对题材倒没什么，就是对于荣光的导演水平较为担心
M_1503022229523503966
23小时前
一点都不敬业，倒地拿瞬间肉晃悠的，和彭于晏张家辉比差远了
Enileva
昨天 17:12
主演是个台湾人，有必要严格审查一下，看他之前的作品没有在内地拍的，总不能再来一个既要赚咱们的钱又要骂咱们的混蛋吧。
时光用户_1494055941141昨天 18:40
那只能说明你玻璃心而已
昨天 17:08
泰森：要吃饭的嘛……嗝~~吃得有点儿撑……
时光用户_1494055941141昨天 18:41
说得你不吃饭一样，莫非你喝空气？
M_874737944
昨天 13:24
哈哈，祖宗来了，给钱就来，，，这拳击题材看着就是累啊，总是要挨打，鼻青脸肿的最后赢。。。
juliolei
昨天 12:51
题材感觉还不错~
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