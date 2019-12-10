时光网讯
近日，由韩三平
任总策划、李少红
任总监制兼总导演、常晓阳任导演的战争电影《解放·终局营救》
发布了终极海报和“一触即发”战争特辑。该片以平津战役总攻前夕为背景，聚焦了战火硝烟下的人性与真情。影片宣布提档，将于12月27日全国上映。
电影《解放·终局营救》
此次发布了横竖两款终极海报。横款海报中，影片中所有的主要角色排成一列，关于人物的身份与立场暗藏玄机引人猜想。当中，解放军战士们脸上的伤痕与污泥依稀可见，表现了解放事业殊为不易，胜利离不开他们的坚持与努力。
影片以平津战役总攻前夕为背景，在这片吹起解放号角的战场上，尽管片中的角色都是小人物，但在某种意义上，他们又都是扭转战局的关键人物。
“一触即发”战争特辑全方位展示了该片幕后紧张刺激的拍摄情况。“城市战争”是电影《解放·终局营救》
的一大特点，“空间感”是影片着重体现的部分。因此，剧组的拍摄范围覆盖宽广，战争场面涉及高处建筑、街巷、下水道、河道等地点，硝烟与战火无所不在。
总监制兼总导演李少红表示：“影片最难拍的还是战争中的运动镜头。我们不希望是那种镜头拼起来的一个战场，而希望是用你眼睛看到的一个战场。”为了近距离拍摄出“嵌入式”战争视角，剧组甚至不惜将设备绑在坦克履带上被烧到变形。
此外，在置景方面，为了最大程度再现当时的老天津城，剧组不仅真实还原了劝业场、百货大楼、西开教堂等当时的地标性建筑，并且按照1：1比例还原重要战场——解放桥。在细节方面的要求也是相当讲究，甚至具体到一石一木。
李少红认为：“你像是一个战场中的战士，真实地感觉到这个战争的存在。”戏中的战士追求的胜利是迎来解放获得和平，戏外的“战士”追求的胜利则是尽全力呈现战争场面的极致与真实。
编辑：隐饮