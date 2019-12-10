法国动画大师米歇尔·欧斯洛的最新力作《迪丽丽的奇幻巴黎》发布一段先导预告，惊鸿一瞥地呈现出一次与黄金巴黎的浪漫邀约和一场名筑奇景的饕餮盛宴。

时光网讯 提起巴黎，你会想到什么？是香榭丽舍的林荫大道？还是塞纳河畔的闲暇时光？或是凡尔赛宫的无穷珍品？如今有一部神奇的电影，将带给你身临其境般的感受。它就是法国动画大师米歇尔·欧斯洛的最新力作《迪丽丽的奇幻巴黎》。今日，片方再度发布一段先导预告，惊鸿一瞥地呈现出一次与黄金巴黎的浪漫邀约和一场名筑奇景的饕餮盛宴。





《迪丽丽的奇幻巴黎》讲述了一个奇幻冒险故事：十九世纪末，巴黎的新艺术百花齐放，新技术层出不穷。在这安静祥和的背后，却惊现一连串女童被拐骗的案件。见义勇为的混血小公主迪丽丽和好友快递员踏上幻险旅程，穿梭于巴黎的大街小巷，拯救被困女童，迎来巴黎真正的黄金盛世。





















从现在陆续放出的剧照中可以看到，在精心构建的奇幻冒险主线中，欧斯洛大师不吝精致，巧妙结合剧情，多维呈现了丰富多样的巴黎景色：从波光粼粼的塞纳河，到恢弘美丽的圣母院，从庄严肃穆的凯旋门，到金碧辉煌的凡尔赛宫等等，一个个巴黎的地标如珠落玉盘般，参差点缀在迪丽丽的冒险之旅中。





特别是在对巴黎抱有深沉情感的欧斯洛大师笔下，更多具有浓郁巴黎风情的景色小品，也一一呈现而出：恬淡静谧的市井小巷、鳞次栉比的门铺摊贩、人声鼎沸的红磨坊和夜色静谧的协和广场，在令观众沉醉其中、流连忘返的同时，也让他们更加理解，片中主角们坚决捍卫巴黎平静与美好的动力所在，进而成为一条推动剧情波澜的暗线。





如果说剧照中的巴黎美景，还只是巴黎风味的浓郁发酵。那么此次发布的预告片，则是对这场历险的惊险与神奇的提前预热了。短短30秒的预告快节奏地透露出许多新鲜细节，不管是街头三轮车狂飙车技，还是小河湾钢铁巨兽一闪而过，不管是纵火御敌的紧张刺激，还是气艇翱翔的诗意浪漫，都在撩拨着观众的好奇，期待影片还将有怎样的惊喜。





欧斯洛再次展示了他“色彩魔术大师”的奇妙手法。他将色彩鲜明的2D角色，放置在实景构建3D环境中，在各种快速转场和场景切换中，营造出一种奇特的构图效果，也使得动画呈现出一种亦真亦幻、亦近亦远的神奇氛围，完美表达了导演心中对黄金时代巴黎的印象：“它是一个遥远的足以唤起人们梦想的时代。电影已定于在12月21日全国上映。