白百何、张子枫主演的《亲爱的新年好》今日发布“距离”版人物海报，九位主创形象第一次全阵容曝光。





今日曝光的“距离”版人物海报，以“时间+路程”的计算方式正面展现九位主演的人生故事：白树瑾漂泊十年，渐渐被生活磨平了棱角，再也不相信梦想；初到城市的女孩，离家600公里，为了一个错误的人来到一个陌生的地方，她要在这里“落地生根”。





外地人仲要不在乎自己在哪里，只想和爱的人在一起；母亲看着女儿离家10年，虽然想念她但是“没关系，妈妈懂你”；父亲对于离家在外的女儿，他一句“放心，有我”让大家感受到了父爱如山。





电影里每个人都有自己的故事，在家乡默默守候十年的泰山、为了儿子努力打拼的冯金金、总觉得孤独却不想安定下来的陈年、以及打拼十年却什么都没留下的祁红……生活从来不缺眼泪，但流完泪之后我们的生活还需要继续。









































编辑：隐饮