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《亲爱的新年好》曝全阵容人物海报

白百何张子枫魏大勋 发出都市人"漂泊宣言"

2019-12-10 11:07:17 来源：Mtime时光网

白百何、张子枫主演的《亲爱的新年好》今日发布“距离”版人物海报，九位主创形象第一次全阵容曝光。
       

白百何饰演白树瑾

时光网讯丁丁张监制并编剧，彭宥纶导演，白百何张子枫魏大勋领衔主演的电影《亲爱的新年好》今日发布“距离”版人物海报，九位主创形象第一次全阵容曝光。“距离”版海报以“时间+路程”的计算方式，解读白百何、张子枫、魏大勋等人的“漂泊宣言”。该片将于2019年12月31日全国上映。

       今日曝光的“距离”版人物海报，以“时间+路程”的计算方式正面展现九位主演的人生故事：白树瑾漂泊十年，渐渐被生活磨平了棱角，再也不相信梦想；初到城市的女孩，离家600公里，为了一个错误的人来到一个陌生的地方，她要在这里“落地生根”。

      外地人仲要不在乎自己在哪里，只想和爱的人在一起；母亲看着女儿离家10年，虽然想念她但是“没关系，妈妈懂你”；父亲对于离家在外的女儿，他一句“放心，有我”让大家感受到了父爱如山。

       电影里每个人都有自己的故事，在家乡默默守候十年的泰山、为了儿子努力打拼的冯金金、总觉得孤独却不想安定下来的陈年、以及打拼十年却什么都没留下的祁红……生活从来不缺眼泪，但流完泪之后我们的生活还需要继续。

       电影《亲爱的新年好》由丁丁张监制并编剧，彭宥纶导演，白百何、张子枫、魏大勋领衔主演，许娣、李建义、吕星辰特别出演，袁文康、温升豪、海一天、刘畅、吕聿来、赵子琪、吴昊宸、白举纲、赵天宇、赵阳友情出演，将于2019年12月31日全国公映。










   编辑：隐饮

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关键词： 亲爱的新年好
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导演：彭宥纶

主演：白百何 张子枫

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