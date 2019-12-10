悬疑犯罪影片《惊涛迷局》曝光终极预告，这也是安妮·海瑟薇与马修·麦康纳继《星际穿越》后的二度大银幕合作。





真相，浮于表面？还是藏于深海？预告片一上来就用深海中诡谲如梦的人影带领观众“渐入迷局”，紧接着各色人物轮番登场，带着对他们自己身处世界真实与否的怀疑，一场悬疑好戏徐徐拉开大幕。





一边是面对杰森·克拉克饰演的丈夫“只是一点擦伤”的卑微妥协，一边是要求马修·麦康纳饰演的前夫“我要你开船带他出海，把他丢进海里去喂鲨鱼”的狠辣决绝，这场事关女主的惊天迷局背后是交易还是救赎，让人疑惑不已。满是疤痕的后背又深藏怎样不为人知的真相？浪漫的白裙造型与冷酷的黑风衣造型切换间又牵扯着怎样的阴谋？





















有别于安妮·海瑟薇的双面“致命魅力”，预告中的马修·麦康纳被迎面而来的各种线索冲击着：对于所在世界的怀疑、接连在岛上发生的古怪事件、一张只显示普利茅斯小岛的地图……重重线索将真相包裹，让他在迷茫中不断追寻真相。







