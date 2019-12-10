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安妮海瑟薇金发造型演绎“致命女人”

携手马修麦康纳《惊涛迷局》曝终极预告

2019-12-10 11:16:21 来源：Mtime时光网

悬疑犯罪影片《惊涛迷局》曝光终极预告，这也是安妮·海瑟薇与马修·麦康纳继《星际穿越》后的二度大银幕合作。
　　时光网讯   由英国金牌编剧斯蒂文·奈特执导，奥斯卡影帝马修·麦康纳与奥斯卡最佳女配安妮·海瑟薇主演的悬疑犯罪影片《惊涛迷局》将于12月20日正式登陆全国各大院线。今日，片方曝光终极预告，这也是安妮·海瑟薇与马修·麦康纳继《星际穿越》后的二度大银幕合作。

　　真相，浮于表面？还是藏于深海？预告片一上来就用深海中诡谲如梦的人影带领观众“渐入迷局”，紧接着各色人物轮番登场，带着对他们自己身处世界真实与否的怀疑，一场悬疑好戏徐徐拉开大幕。

　　一边是面对杰森·克拉克饰演的丈夫“只是一点擦伤”的卑微妥协，一边是要求马修·麦康纳饰演的前夫“我要你开船带他出海，把他丢进海里去喂鲨鱼”的狠辣决绝，这场事关女主的惊天迷局背后是交易还是救赎，让人疑惑不已。满是疤痕的后背又深藏怎样不为人知的真相？浪漫的白裙造型与冷酷的黑风衣造型切换间又牵扯着怎样的阴谋？ 






　　有别于安妮·海瑟薇的双面“致命魅力”，预告中的马修·麦康纳被迎面而来的各种线索冲击着：对于所在世界的怀疑、接连在岛上发生的古怪事件、一张只显示普利茅斯小岛的地图……重重线索将真相包裹，让他在迷茫中不断追寻真相。

　　《惊涛迷局》由英国金牌编剧斯蒂文·奈特执导，他的代表作品，如《浴血黑帮》等，曾经获得包括奥斯卡最佳原创剧本奖在内的多项国际大奖提名。

　　此外，获得奥斯卡最佳女主提名，曾在电影《超人：钢铁之躯》中饰演超人养母的戴安·琳恩在影片中将与马修·麦康纳上演一段“神秘情缘”；而奥斯卡最佳男配提名演员杰曼·翰苏，也将在影片中担任重要角色，曾在内地热播剧《长安十二时辰》中饰演葛老的他，给不少中国观众留下了深刻印象。

   编辑：hello王小羊

关键词： 惊涛迷局 终极预告
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惊涛迷局

惊涛迷局 (2019)

0.0

导演：斯蒂文·奈特

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