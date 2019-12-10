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彭于晏《紧急救援》制作特辑首曝光

导演林超贤承诺：观众想看的有增无减

2019-12-10 11:28:19 来源：Mtime时光网

与《红海行动》等之前作品相比，导演林超贤对《紧急救援》中的人物刻画格外重视，还在特辑中坦言：“观众追求‘林超贤电影’的感觉，《紧急救援》有增无减。”

首支制作特辑

　　时光网讯   林超贤执导、梁凤英监制的电影《紧急救援》今日发布首支制作特辑，导演林超贤看完真实救援现场后深感震撼，倾力打造让人身临其境的海上救援场面。彭于晏王彦霖辛芷蕾携手延续“林氏电影”火爆风格，演绎临危不惧、挺身而出、守护生命的中国救捞人。

　　“刚接触海上救援队没有太多感觉。但看到真实救援现场后我真的很感动。”在制作特辑里聊起初次接触海上救援队，导演林超贤这样说。特辑中也有交通运输部救助打捞局提供的真实救援现场，可以看到海上救援工作面临无数的紧急状况和未知的风险，可是救援人员依然毫不畏惧勇往直前。



　　在决定拍摄《紧急救援》后，林超贤导演也花了五年的时间去筹备，这是华语电影首部海上救援题材电影，要在电影中呈现出震撼人心的救援场面，不仅仅需要花很多的的时间去构思，还需要大量的制作经验。林超贤也在特辑里透露：“因为有了《红海行动》的制作经验，刺激到我有新方向。”

　　为了还原最真实的海上救援，林超贤带领全剧组挑战极限。不仅所有演员参与魔鬼式训练，还坚持在拍摄过程里实景实拍。从之前的预告片中可以看到，飞机失事的场面中林超贤克服众多困难用真实飞机搭建实景。据悉，片中所有水下镜头均为实景实拍。尽管在40尺深的水下演员表演难度和拍摄难度飙升，但林超贤坚信只有最真实的东西才能打动观众。
 

　　电影《紧急救援》聚焦“中国救捞人”群体，讲述海上救援队冒着生命危险去拯救另一个生命。在特辑中聊起这个职业，彭于晏说：“警铃一响，接到任务，他自己的生命随时可能牺牲，这是一件伟大的事情。”王彦霖说：“当救援人员出任务时就是无私的。”辛芷蕾则认为：“把别人的生命看的比自己的生命更重要，这群人值得尊敬。”

　　为了救捞人形象全面展现给观众，演员全体参与体能特训，还克服了拍摄环境里的诸多困难。彭于晏为戏苦练倒立和水下憋气；王彦霖开飞机开到眩晕；而唯一的女将辛芷蕾在参与特训后被专业导师夸赞：“对她刮目相看，绝对不容小觑。”

　　值得一提的是，与《红海行动》等之前作品相比，导演林超贤对《紧急救援》中的人物刻画格外重视，还在特辑中坦言：“观众追求‘林超贤电影’的感觉，《紧急救援》有增无减。但又多了一份温暖。角色的人物、感情会更多、更浓。这些角色可能就是你或者你身边的朋友。” 

　　据悉，影片将于2020年大年初一正式上映，将由华人文化集团公司旗下华人影业于大年初一同步发行至美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和英国多个地区。

   编辑：hello王小羊

关键词： 紧急救援
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