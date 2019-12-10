2019-12-10 13:46:56 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：Joker
导演：王小帅
主演：王景春 咏梅
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导演：马丁·斯科塞斯
主演：罗伯特·德尼罗
导演：诺亚·鲍姆巴赫
主演：斯嘉丽·约翰逊
导演：爱丽丝·洛瓦赫
主演：安德里阿诺·塔..
导演：康捷米尔·巴拉..
主演：Konstantin Bal..
导演：格蕾塔·葛韦格
主演：西尔莎·罗南
导演：昆汀·塔伦蒂诺
主演：莱昂纳多·迪卡..
导演：乔安娜·霍格
主演：奥诺·斯温顿·..
导演：巴里·杰金斯
主演：斯蒂芬·詹姆斯
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笑着的伤疤
2019-12-11 14:42
期待《新小妇人》有多好。《爱尔兰人》《婚姻故事》实至名归。《好莱坞往事》几乎每个有十佳榜单的欧美电影杂志都在榜上，可见人家根本不鸟李小龙被昆汀的话和剧本伤害的有多深，就是要占排名。《加入比尔街能叨逼叨》能不能往后稍稍？又没这导演之前那部《月光男孩》好（当然如果有人觉得《月光男孩》也就那样的话，就更能说明这部更是纯粹占排名了）
武神无双
2019-12-11 13:56
还是那句老话：电影的未来在中国！
笑着的伤疤2019-12-11 14:37
因为你看完这个新闻发现自己找不出新话来喷，所以又拿碍国来吹牛逼？
武神无双2019-12-11 16:08
↑什么时候爱国都能成为被喷的理由？！还那句话，不爱国，请你滚！
笑着的伤疤2019-12-11 16:59
@武神无双 什么时候连“爱”和“碍”都分不清的语文低能儿都来强行爱国了？还那句话，阿Q精神胜利不可取简直是玷污爱国俩字
武神无双2019-12-11 17:34
↑别以为没有人看得出你在指桑骂槐！那你看看，现在美国日本等等国家，哪个国家生活有中国这样幸福安定？！
笑着的伤疤2019-12-11 19:45
@武神无双 孩子智商终于上线啦知道我在骂你啊？你真听话哈哈哈！
武神无双2019-12-11 23:04
你家炸了
时光用户_14940559411412019-12-12 16:19
是垃圾在中国
比你中国生活好的多得是，别自以为是
别人去哪，你管不着
武神无双2019-12-13 11:39
↑你特么不喜欢中国，赶紧滚！别特么在中国的网络环境下丢人现眼！
张进ray
2019-12-10 20:21
天长地久确实配得上十佳
口袋电影君
2019-12-10 16:17
【王源】百度指数： 1,599,441。【王小帅】百度指数：131,458。自己算算流量上差多少倍。时光网的新闻可是要分发到各大平台，拿流量分成的。互联网时代标题的唯一作用就是让你点进来。点进来，小编成功了；点不进来，小编失败了。
武神无双2019-12-11 16:09
动不动就拿主旋律国产电影来开涮，你们是真贱还是跪久了看不得国产进步？！
时光用户_14940559411412019-12-12 16:20
你所谓的进步就是自娱自乐
夏洛克的大_914866643
2019-12-10 15:44
为什么是“王源的《地久天长》”？不是王小帅的电影吗？你们脑子有毛病吗？
天晴了_2019-12-10 16:14
确实 王源只是个小配角 用来冠名整部电影太夸张了
武神无双2019-12-10 16:22
管他谁挂名，地久天长是部好作品就对了
时光用户_14940559411412019-12-10 18:38
自娱自乐的好作品
漫威pdst惩罚者2019-12-10 22:23
请问喷子无双，地久天长这部好作品反美吗
武神无双2019-12-11 07:50
↑最起码人家没有宣传美式意识形态，更不是为了娱乐而拍的流水线电影！
漫威pdst惩罚者2019-12-11 11:05
被你打10分的《中国机长》不是为了娱乐而拍？你还从这部电影里感悟人生改变三观了？班主任让你写观后感了吗？真是双标狗一只
武神无双2019-12-11 11:30
↑哪有你们双标，对白皮任何电影都宽容，看到国产进步就如同被迫害；还有，《中国机长》哪里娱乐了？
笑着的伤疤2019-12-11 15:10
@武神无双“《中国机长》哪里娱乐了？”光天化日把白说成黑非你莫属了碍国分子
武神无双2019-12-11 16:06
↑你在说你自己吗？
武神无双2019-12-11 16:10
@笑着的伤疤 @漫威pdst惩罚者 动不动就拿主旋律国产电影来开涮，你们是真贱还是跪久了看不得国产进步？！
笑着的伤疤2019-12-11 17:00
@武神无双 你的回复已经表明你的视力也有问题了碍国阿Q。老子一直说的就是你！！！
武神无双2019-12-11 17:30
↑我听你在放屁！极端爱国者阿Q世界上多的是，只会搞自己国家的人而特朗普桑德斯之流你们怎么不骂？
笑着的伤疤2019-12-11 19:47
@武神无双 “极端爱国者阿Q世界上多的是”对啊看来你也知道你自己是其中一员啊？！“只会搞自己国家的人而特朗普桑德斯之流你们怎么不骂”我骂了你又看不见，再说你又是什么货色我骂差川建国鲍金毛还得非让你看见！
武神无双2019-12-11 23:01
↑那你去骂他们去，别来烦我！滚！
武神无双2019-12-11 23:03
满嘴阿q阿q，是抱怨工资整得不够还是嫌福利有问题？这么对国家不满，麻烦您赶紧办护照出国体验下美利坚一日游，看看到底是人家社会生活安定还是我们国家安定！
时光用户_14940559411412019-12-12 16:21
你就是阿Q的代表，还不自知
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