英国《卫报》评选年度十佳电影，上榜的作品既有《爱尔兰人》《婚姻故事》等好莱坞颁奖季热片，也有《地久天长》等非英语电影。









榜单中的所有作品排名不分先后，均为2019年在英国公映的影片。





《卫报》2019年度十佳电影





2019年渐进尾声，全球各大电影媒体纷纷进入“年终总结”模式，为读者与观众回顾过去这一年当中的精彩好片。

编辑：Joker