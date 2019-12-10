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《地久天长》入选"卫报"2019十佳影片

《爱尔兰人》《婚姻故事》《小妇人》上榜

2019-12-10 13:46:56 来源：Mtime时光网

英国《卫报》评选年度十佳电影，上榜的作品既有《爱尔兰人》《婚姻故事》等好莱坞颁奖季热片，也有《地久天长》等非英语电影。
　　时光网讯 2019年渐进尾声，全球各大电影媒体纷纷进入“年终总结”模式，为读者与观众回顾过去这一年当中的精彩好片。

　　近日，英国《卫报》晒出一份由首席影评人Peter Bradshaw选出的年度十佳电影榜单，上榜的作品既有《爱尔兰人》《婚姻故事》等好莱坞颁奖季热片，也有《地久天长》《幸福的拉扎罗》《高个儿》等非英语电影。

　　榜单中的所有作品排名不分先后，均为2019年在英国公映的影片。

《卫报》2019年度十佳电影

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 地久天长 卫报 爱尔兰人 婚姻故事
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