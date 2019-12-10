《特警队》"千锤百炼"版特辑海报双发，凌潇肃、贾乃亮等主演接受魔鬼训练，负重30公斤，徒步30公里却只带两包压缩饼干。





《特警队》是华语内地警匪片中第一部完全以特警为主角的电影，多位一线真实特警参演其中，并为主演提供战术、动作、枪械和装备等多方面的专业指导。今日曝光的“千锤百炼”特辑，将严酷环境下的“魔鬼训练”展现在观众面前。





主演们切断与外界的联系，进入北京市公安局反恐怖和特警总队，全情投入到封闭式训练中，接受体能与意志力的双重考验。不带助理，与真实特警同吃同住，自己处理日常事务，深入感受特警队员的真实生活。





除了彩虹桥、格斗射击、高空速降等基础训练外，主演还面临着半夜去操场跑10公里和烈日下列队训练的“加餐”。负重30公斤，徒步30公里却只带两包压缩饼干的高强度拉练，让主演直呼“迈出第一步就已经是极限了，但绝不掉链子”。训练中，每个人都伤痕累累，但坚韧不拔、不服输的敬业精神，让他们完成了自我的蜕变。





电影《特警队》将于12月29日全国上映。































