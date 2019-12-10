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艺术感爆棚！《怪奇物语》"迈克"长大了

菲恩·伍法德写真大片 "雌雄同体"气质复古

2019-12-10 16:54:33 来源：Mtime时光网

美国童星菲恩·伍法德成为《Interview》杂志封面人物,大秀修长身材，彰显“雌雄同体”的复古时尚品味，艺术气质爆棚。《怪奇物语》小男主角“迈克”真的长大啦！
　　时光网讯 《怪奇物语》小男主角“迈克”长大啦！美国童星菲恩·伍法德近日成为《Interview》杂志封面人物，一套全新写真随之发布。


　　摄影师镜头里的伍法德一扫荧幕上的少年稚气，大秀修长身材，彰显“雌雄同体”的复古时尚品位，艺术气质爆棚。


　　因《怪奇物语》《小丑回魂》成名的伍法德近年来片约不断。2019年有《小丑回魂2》《金翅雀》《亚当斯一家》（配音）三部电影上映，明年他将在新版《捉鬼敢死队2020》中以主角身份登场，星途一片大好。

《小丑回魂》


《怪奇物语》

   编辑：Joker

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关键词： 菲恩·伍法德
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