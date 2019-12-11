网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

一部《爱尔兰人》，他重回巅峰

从黑帮史诗看马丁斯科塞斯的江湖人生

2019-12-11 09:07:06 来源：Mtime时光网

“年轻人不应该把我们赶出去。”77岁的《爱尔兰人》导演马丁·斯科塞斯如此说道。
导演马丁·斯科塞斯接受时光网独家中文媒体采访

　　时光网特稿 随着19世纪晚期的移民潮，大量意大利人扎根在了年轻的美利坚，这其中就不乏来自西西里岛的移民。尽管在歌德的诗句中，西西里岛是意大利最美丽的地方，但在这座美丽的海岛上，也孕育出了并不那么美丽的黑手党文化。

《爱尔兰人》终极预告

　　在马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》里，无论是阿尔·帕西诺饰演的卡车司机工会主席吉米·霍法，还是乔·佩西饰演的黑手党领袖罗素·布法里诺，亦或是罗伯特·德尼罗饰演的“爱尔兰人”弗兰克·希兰，他们和他们的故事并非虚构。

     甚至马丁·斯科塞斯自己，也经历了这些人叱咤风云的那个年代，就在那片叫做小意大利的街区。

　　1902年，罗素·布法里诺（乔·佩西扮演）出生在意大利，随后移民美国；1910年，来自意大利西西里岛的查尔斯和凯瑟琳定居到纽约，他们正是马丁·斯科塞斯的双亲；而在1913年，詹姆斯·瑞德尔·霍法出生，后来更名为吉米·霍法。

演员和真实人物对比

　　意大利人在大西洋的另一边依然强调自己的传统——家庭、奋斗、天主教会以及独立经常出现的组织，黑手党。1942年，意大利裔的马丁·斯科塞斯出生在纽约长岛。在他成长的街区中，意大利人、犹太人、爱尔兰人甚至华人在这里有着各自的地盘，彼此互有往来，也互有纷争，形成独特的社区文化。


　　根据他的回忆，在意大利人聚集的小意大利，居民们完全按照自己的规则办事，政府和警察大部分时候犹如空气，决定这里一切事务的，正是黑手党。

　　有件小事斯科塞斯印象深刻，有次他与朋友凌晨三点多还在外面晃悠，在一阵无所事事之后还是回到了家中。但刚回到家还没来得及上床，屋外就发生了激烈的枪战，如果他在外再多逗留五分钟，可能就不会再有马丁·斯科塞斯这位大导演。

　　这样的成长环境对斯科塞斯的影响，我们已经通过《愤怒的公牛》《好家伙》等一部部电影领教过了。不过童年时代的斯科塞斯身体并不好，哮喘折磨着他不能像同龄人一样在户外进行活动，父亲常常带他去电影院，这里也成为他成长的庇护所，也是他了解外面世界的一个窗口。


　　到了1960年代，马丁·斯科塞斯进入纽约大学电影系，在他学习的期间，正是欧洲艺术电影运动涌动之时，那些形式上更创新，也更自由的欧洲电影，给斯科塞斯带来了巨大冲击，他也开始模仿和拍摄类似风格的短片。

　　而这一时期，霍法已成为全美货车司机工会主席，这并不是一个虚职，他几乎掌握着美国公路运输的命脉。罗素也已经成为黑手党的核心人物，他和他的手下们觊觎工会的巨额退休基金，遂以各种方式渗透到工会中，挪用这笔钱进行投资，正如《爱尔兰人》里所展示的那样。


真实的吉米·霍法和电影对比

　　《爱尔兰人》里另一处也与现实十分吻合，当霍法被送入监狱后，他用各种办法提前出狱，并寻求重新掌握工会权力，这成为他命运急转直下的转折点。


　　而此时的马丁·斯科塞斯也完成了自己青涩的长片处子作《谁在敲我的门》（1967年），这部自传色彩浓厚的影片反响冷淡，但却引起了一个人的注意——B级片之王罗杰·科曼。在罗杰·科曼手下工作，斯科塞斯学到了很多，尤其是如何以极低的预算将自己的设想付诸到银幕上。

　　1974年，在科曼另一位门徒弗朗西斯·福特·科波拉引荐下，斯科塞斯得到机会为华纳兄弟公司拍摄《曾经沧海难为水》。最终，影片在当年的奥斯卡金像奖上风光无限，艾伦·伯斯汀影后桂冠。

     但对于普通影迷来说，影片最大的意义在于斯科塞斯终于有机会在充裕资金支持下，准备自己的下部作品，也是将目光投向他所在的街区的电影——《出租车司机》


　　《出租车司机》的成功不需要再赘述了，它将斯科塞斯的电影事业推向了第一个巅峰，马丁·斯科塞斯+罗伯特·德尼罗的金字招牌也是在那时声名鹊起。而在影片拍摄的1975年，霍法突然失踪，引发全美关注，其中一位嫌疑人就是爱尔兰人老兵弗兰克·希兰。

《爱尔兰人》的片尾 弗兰克和霍法

　　在这之后，马丁·斯科塞斯也进入了人生中最艰难的一段时期。1977年，《纽约，纽约》的失败带给了斯科塞斯沉重打击，这是他第一部大预算影片，也是他满怀深情写给纽约和歌舞片的情书，但票房的惨败甚至让斯科塞斯染上了毒瘾。

　　罗素·布法里诺的日子也不好过，1978年，已被警察盯上多年的他终于因敲诈勒索入狱，他被自己的身边人出卖，直到1989年才重获自由。


　　而马丁·斯科塞斯，终于在德尼罗的鼓励下战胜了毒瘾，两人合作拍摄了有史以来最伟大的运动题材电影《愤怒的公牛》。他的事业回到正轨，从这部影片开始所有他导演影片的海报上，都会写上“马丁·斯科塞斯作品”。

　　启发了《小丑》《喜剧之王》，获得戛纳最佳导演奖的《下班后》，搁置了五年终于推出的《基督最后的诱惑》，直到黑帮史诗《好家伙》，斯科塞斯接下来几乎每部作品都得到评论界的一致好评，是如今影迷的电影必修课，延续至今。

　　但在1995年的《赌城风云》后，德尼罗就再未与斯科塞斯合作，直到他看到了纪实小说《我听说你粉刷了房子》，才把书递给斯科塞斯让他也看看，布法里诺、霍法、希兰这些人的命运，才与斯科塞斯产生了连接，于是就有了我们如今看到的《爱尔兰人》。

　　在刚宣布的金球奖提名上，《爱尔兰人》获得剧情类最佳影片、最佳导演、最佳剧本和最佳男配角阿尔·帕西诺和乔·佩西5项提名，被认为获奖大热门。明年1月5日的金球奖颁奖和2月9日的奥斯卡上，77岁的马丁或将再次证明自己的宝刀未老。


　　影片在Netflix上线后，时光君在纽约与斯科塞斯本人坐了下来，聊了聊他的这部新片。

作者：拿撒勒,Brent Simon   编辑：拿撒勒

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 马丁·斯科塞斯 爱尔兰人 BrentSimon

相关电影/影人

马丁·斯科塞斯

马丁·斯科塞斯

Martin Scorsese

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

爱尔兰人

爱尔兰人 (2019)

8.5

导演：马丁·斯科塞斯

主演：罗伯特·德尼罗

在线播放

阿尔·帕西诺

阿尔·帕西诺

Al Pacino

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

乔·佩西

乔·佩西

Joe Pesci

职业：演员

查看影人作品  >

罗伯特·德尼罗

罗伯特·德尼罗

Robert De Niro

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (31)

发表

本周热读

1

埃兹拉米勒：我们比你们更擅长艺术

"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论

10
“小闪”埃兹拉·米勒再为多元性取向者发声。
2

刘亦菲穿金色凤凰裙现身"花木兰"首映礼

李连杰及女儿、动画版配音温明娜也亮相

15
刘亦菲身着凤凰花纹金色长裙亮相《花木兰》洛杉矶首映礼..
3

韦恩斯坦因性侵和强奸罪被判入狱23年

曾经的好莱坞大佬如今将沦为阶下囚

哈维·韦恩斯坦被纽约州判定入狱23年，引发好莱坞Meetoo..
4

荷尔蒙气息！007丹尼尔克雷格曝"床照"

裸上身秀肌肉摆性感Pose 你能看出52岁吗？

14
来欣赏007邦德丹尼尔·克雷格一组性感照。
5

"阿凡达"系列反派:连拍四部续集很混乱

2&3动作捕捉&真人戏份拍完 4拍完第一部分

在《阿凡达》系列中饰演反派的史蒂芬·朗告诉外媒，同时..

查看更多