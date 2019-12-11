导演马丁·斯科塞斯接受时光网独家中文媒体采访





时光网特稿 随着19世纪晚期的移民潮，大量意大利人扎根在了年轻的美利坚，这其中就不乏来自西西里岛的移民。尽管在歌德的诗句中，西西里岛是意大利最美丽的地方，但在这座美丽的海岛上，也孕育出了并不那么美丽的黑手党文化。









甚至马丁·斯科塞斯自己，也经历了这些人叱咤风云的那个年代，就在那片叫做小意大利的街区。





1902年，罗素·布法里诺（乔·佩西扮演）出生在意大利，随后移民美国；1910年，来自意大利西西里岛的查尔斯和凯瑟琳定居到纽约，他们正是马丁·斯科塞斯的双亲；而在1913年，詹姆斯·瑞德尔·霍法出生，后来更名为吉米·霍法。





演员和真实人物对比





意大利人在大西洋的另一边依然强调自己的传统——家庭、奋斗、天主教会以及独立经常出现的组织，黑手党。1942年，意大利裔的马丁·斯科塞斯出生在纽约长岛。在他成长的街区中，意大利人、犹太人、爱尔兰人甚至华人在这里有着各自的地盘，彼此互有往来，也互有纷争，形成独特的社区文化。









根据他的回忆，在意大利人聚集的小意大利，居民们完全按照自己的规则办事，政府和警察大部分时候犹如空气，决定这里一切事务的，正是黑手党。





有件小事斯科塞斯印象深刻，有次他与朋友凌晨三点多还在外面晃悠，在一阵无所事事之后还是回到了家中。但刚回到家还没来得及上床，屋外就发生了激烈的枪战，如果他在外再多逗留五分钟，可能就不会再有马丁·斯科塞斯这位大导演。





这样的成长环境对斯科塞斯的影响，我们已经通过《愤怒的公牛》《好家伙》等一部部电影领教过了。不过童年时代的斯科塞斯身体并不好，哮喘折磨着他不能像同龄人一样在户外进行活动，父亲常常带他去电影院，这里也成为他成长的庇护所，也是他了解外面世界的一个窗口。









到了1960年代，马丁·斯科塞斯进入纽约大学电影系，在他学习的期间，正是欧洲艺术电影运动涌动之时，那些形式上更创新，也更自由的欧洲电影，给斯科塞斯带来了巨大冲击，他也开始模仿和拍摄类似风格的短片。











真实的吉米·霍法和电影对比





























《出租车司机》的成功不需要再赘述了，它将斯科塞斯的电影事业推向了第一个巅峰，马丁·斯科塞斯+罗伯特·德尼罗的金字招牌也是在那时声名鹊起。而在影片拍摄的1975年，霍法突然失踪，引发全美关注，其中一位嫌疑人就是爱尔兰人老兵弗兰克·希兰。





《爱尔兰人》的片尾 弗兰克和霍法









罗素·布法里诺的日子也不好过，1978年，已被警察盯上多年的他终于因敲诈勒索入狱，他被自己的身边人出卖，直到1989年才重获自由。





















在刚宣布的金球奖提名上，《爱尔兰人》获得剧情类最佳影片、最佳导演、最佳剧本和最佳男配角阿尔·帕西诺和乔·佩西5项提名，被认为获奖大热门。明年1月5日的金球奖颁奖和2月9日的奥斯卡上，77岁的马丁或将再次证明自己的宝刀未老。









影片在Netflix上线后，时光君在纽约与斯科塞斯本人坐了下来，聊了聊他的这部新片。



