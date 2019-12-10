19岁的易烊千玺，在2019年交出令人佩服的影视成绩单

时光网讯 易烊千玺为《嘉人》杂志拍摄了一组写真照片，这组写真照中，易烊千玺的造型多变，甚至还有雀斑妆，彰显了他年轻且充满活力的一面。

















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