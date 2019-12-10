2019-12-10 17:22:11 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：汀
Jackson Yee
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11分钟前
别尬吹了，这组写真很差好吗
冰球王子
昨天 12:43
翻盘？他什么时候弱过？
苏佲
昨天 10:15
这两天才知长安十二时辰和少年的你都是上大学之前拍的，十二时辰是高三下半学期，少年的你是高考完的暑假，也就是说这两个作品拍摄的时候还没上大学，没接受过科班专业的表演训练，能演成现在这样太牛了
苏佲昨天 10:17
00后女演员有文琪，张子枫，赵今麦等等，00后男演员一直没有突出的，谁能想到第一个出头的00后男演员是易烊千玺呢
铁憨憨
昨天 09:00
东亚人基因决定天然少雀斑，非要搞什么雀斑照，娱乐媒体真是神经病
Gigi__Hadid
2019-12-10 22:08
北京电影学院没白上
时光網草映轩
2019-12-10 21:26
《长安十二时辰》《少年的你》成功翻盘。
"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论
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