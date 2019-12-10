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英俊少年！易烊千玺雀斑妆拍写真

2019《长安十二时辰》《少年的你》成爆款

2019-12-10 17:22:11 来源：Mtime时光网

19岁的易烊千玺，在2019年交出令人佩服的影视成绩单
　　时光网讯 易烊千玺为《嘉人》杂志拍摄了一组写真照片，这组写真照中，易烊千玺的造型多变，甚至还有雀斑妆，彰显了他年轻且充满活力的一面。

　　易烊千玺今年主演了网络剧《长安十二时辰》、电影《少年的你》，两部电影都成为爆款，《少年的你》在中国内地收入票房15亿，成为青春片的新高。




   编辑：汀

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关键词： 易烊千玺
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