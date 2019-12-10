声明中强调：“任何组织或个人假借本公司及相关影视项目、公众人物的名义发布虚假信息，非法吸收公众存款或存在其他金融诈骗行为、企图的，均属违法犯罪行为，一经查实，我司将向相关执法部门进行举报，以正视听。”

03.王珞丹宣传新片被粉丝示爱







在电影中，一道神秘“白光”笼罩地球，相爱的人都接二连三地陆续消失，而被留在城市中的人则被舆论审判为了“不爱”的人，纷纷接受着爱情的考验与爱人的猜忌。





当谈及被“光”剩下之后的困境，一众主创齐齐表示：“我太难了！”饰演武文学的黄渤说道：“一道光照耀下来，把爱情中一切惨败的东西都亮出来了，我就是其中一个（被亮出来的人）。”而在电影中“老公消失”了的王珞丹也表示：“我这个角色才是最难的，因为我的名字（电影中）就叫李楠。”









