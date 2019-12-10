01.杜琪峯主导银河映像公司发布打假声明
今日，香港银河映像电影公司通过官微发布声明，表示近日有不法分子通过假借银河映像公司信息在网络上非法融资，这是恶意诈骗。
声明中强调：“任何组织或个人假借本公司及相关影视项目、公众人物的名义发布虚假信息，非法吸收公众存款或存在其他金融诈骗行为、企图的，均属违法犯罪行为，一经查实，我司将向相关执法部门进行举报，以正视听。”
02.《地久天长》入选"卫报"十佳电影
2019年渐进尾声，全球各大电影媒体纷纷进入“年终总结”模式，为读者与观众回顾过去这一年当中的精彩好片。
榜单中的所有作品排名不分先后，均为2019年在英国公映的影片。
《卫报》2019年度十佳电影
03.王珞丹宣传新片被粉丝示爱
在电影中，一道神秘“白光”笼罩地球，相爱的人都接二连三地陆续消失，而被留在城市中的人则被舆论审判为了“不爱”的人，纷纷接受着爱情的考验与爱人的猜忌。
当谈及被“光”剩下之后的困境，一众主创齐齐表示：“我太难了！”饰演武文学的黄渤说道：“一道光照耀下来，把爱情中一切惨败的东西都亮出来了，我就是其中一个（被亮出来的人）。”而在电影中“老公消失”了的王珞丹也表示：“我这个角色才是最难的，因为我的名字（电影中）就叫李楠。”
值得一提的是，首映现场还出现一个小插曲，一名男粉丝突然上台向王珞丹
表白，随后被保安带走，上演一幕“被保安抓走的人”。
01.华纳正在开发《神奇女侠》衍生电影
《神奇女侠2》
的导演派蒂·杰金斯在巴西漫展上透露：“华纳正在开发《神奇女侠》
的衍生电影，聚焦亚马逊女战士，现在已经有了故事大纲，但还没有开始剧本创作。我应该不会担任影片的导演，但可以出任制片人。”
亚马逊女战士族，这是古希腊神话中记载的民族，这个民族身材高大、金发碧眼，基本和电影《神奇女侠》中展现的一致。漫画原著的创作者是从神话中汲取的灵感，并成功塑造了神奇女侠这个形象鲜明的超级女英雄形象。
《神奇女侠2》
在巴西漫展上刚刚发布预告片，导演表示《神奇女侠3》已经完成了故事大纲，剧本她也慢慢在写，但不确定何时开机拍摄。因为她已经连续拍了两部《神奇女侠》，需要一些时间来休息。
据悉，《神奇女侠2》定于2020年6月5日公映，片长预计165分钟。
02.《猎魔人》曝角色特辑 亨利卡维尔等亲自解读
日前，Netflix剧集《猎魔人》
曝光一支角色特辑，亨利·卡维尔
饰演的猎魔人利维亚的杰洛特、安亚·查洛特拉
饰演的叶奈法、弗莱娅·艾伦
饰演的希里公主亮相，主创亲自解读角色。
该剧改编自波兰作家安德烈·斯帕克沃斯于上世纪80年代开始创作的系列魔幻小说。原著共包括三部短篇小说和五部长篇小说，被改编为同名游戏后风靡全球。
剧集第一季讲述猎杀变异怪物的雇佣猎人利维亚的杰洛特，在这个人类往往比野兽更邪恶的动荡世界里，一步步踏上命运之旅的故事。
据悉，《猎魔人》首季共8集，将于12月20日一次性上线Netflix，第二季已续订。
01.北京环球度假区携手卢米埃打造全新影院
时光网讯 北京环球度假区与卢米埃影业有限公司日前宣布，在北京环球城市大道上共同打造一个全新的影院。
卢米埃将为该影院的规划、设计、建造提供咨询支持，并且在影院许可开业后提供运营管理服务。影院占地约9910平方米，共11个影厅（包括一个IMAX厅）和约2000个座位。
“我非常高兴卢米埃将参与创造并运营北京环球城市大道的影院。”卢米埃影业创始人、董事局主席兼CEO胡其鸣
先生表示。
“卢米埃是一个具有全球视野的高端影院领跑者，我们非常兴奋能与之合作，” 环球主题公园及度假区集团国际业务总裁及首席运营官裴知先生（Page Thompson）表示。
北京环球度假区包括北京环球影城主题公园、北京环球城市大道、以及两家度假酒店。北京环球影城囊括七大主题景区，将选取全世界环球主题公园中众多游乐设施和景点的精华，并糅合中国文化元素精心打造独特体验。北京环球城市大道是一个集零售、餐饮、娱乐为一体的综合商业体。