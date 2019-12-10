2019-12-10 18:53:06 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：汀
Johnnie To
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Wai Kar fai
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后湖
11分钟前
希望这块招牌不要蒙尘，能够重新散发光芒。
二逼万
2019-12-11 12:49
香港电影已经死了，银河映像明显是回光返照
万部目标
2019-12-11 08:20
近几年没作品是因为想赚钱只有适应内地意识形态，改变太多的话，可能杜琪峰不愿意妥协，所以，那些一说中国电影就把香港电影带上的也是够想的天真了，不是一个世界观的东西
他只是个小好人2019-12-11 20:41
惯用提法是“华语电影”吧，两岸三地的电影有不一样的地方，才会有这种特别的提法，但非要说中国电影当然也是对的，只不过要看你从哪种角度理解了
超级烧伤2019-12-11 21:42
分久必合合久必分，当年香港电影依赖台湾市场，也是这样的，大量台湾演员在香港影片中出现，主人公没事就跑台湾去（古惑仔，一个字头的诞生等等……）。现在只不过开始依赖大陆市场了，有什么区别吗？靠谁吃饭，就要入乡随俗，有什么问题呢？以前对台湾的要求也都是妥协的呀，现在票房和收入比台湾时期更多，也一样要妥协的呀。
东疯客
2019-12-10 22:27
树大招风
斗驴
2019-12-10 22:06
银河映像，无法想像。
口袋电影君
2019-12-10 21:55
最近几年，银河印象真的是毫无存在感。。
Alex1958
2019-12-10 20:14
人心不古
威尔克鲁斯
2019-12-10 19:33
这两天正在重温黑社会，枪火，放逐
超级烧伤2019-12-11 21:45
黑社会2，放逐，总感觉差一口气。黑社会1，缺少脏话。唯有枪火是经典。
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