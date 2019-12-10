时光网讯 今日，香港银河映像电影公司通过官微发布声明，表示近日有不法分子通过假借银河映像公司信息在网络上非法融资，这是恶意诈骗。





声明中强调：“任何组织或个人假借本公司及相关影视项目、公众人物的名义发布虚假信息，非法吸收公众存款或存在其他金融诈骗行为、企图的，均属违法犯罪行为，一经查实，我司将向相关执法部门进行举报，以正视听。”



