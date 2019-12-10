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杜琪峯主导银河映像公司发布打假声明

有不法分子假借公司和项目名义诈骗

2019-12-10 18:53:06 来源：Mtime时光网

声明中强调：“任何组织或个人假借本公司及相关影视项目、公众人物的名义发布虚假信息，……均属违法犯罪行为，一经查实，我司将向相关执法部门进行举报，以正视听。”

　　时光网讯 今日，香港银河映像电影公司通过官微发布声明，表示近日有不法分子通过假借银河映像公司信息在网络上非法融资，这是恶意诈骗。

　　声明中强调：“任何组织或个人假借本公司及相关影视项目、公众人物的名义发布虚假信息，非法吸收公众存款或存在其他金融诈骗行为、企图的，均属违法犯罪行为，一经查实，我司将向相关执法部门进行举报，以正视听。”

　　香港银河映像电影公司，是杜琪峯韦家辉导演创立的电影公司，这两位导演也一直都是公司的创作主力，两人各自或联合执导的电影《一个字头的诞生》《暗战》《枪火》《黑社会》《神探》《夺命金》等作品，在香港影坛独树一帜，在世界影坛也有一定的影响力。



   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 银河映像
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