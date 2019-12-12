时光网特稿 本周，导演选角真人秀《演员请就位》就要收官了。自节目开播以来，李少红作为唯一一位第五代女性导 演的导师，带领周奇、陈翔、朱颜曼滋、杨迪、包文婧、薇薇安、于小彤等学员，执导了《后来的我们》《孔雀》《请回 答1988》《快乐家族》等作品。





节目期间，导师李少红话题不断。无论是淘汰阿娇，还是与郭敬明之间的互动，都被不少网友截图，暗自揣测。近日，我 们独家采到了李少红，还原了她参加节目的初衷、淘汰阿娇的真相、对郭敬明的看法，以及对当下市场追逐 流量的态度。





提到淘汰阿娇，她解释：“10分是对她那一场的表现，并不是对她整个表演生涯的评判。”当时她觉得加上观众评分，阿 娇分数也许不会太低。对于郭敬明，她也首度开腔，二人之前有过接触。“《小时代》通过的时候，电影局通过我们（导 演协会）组织了一个研讨会。那时候他挺怵的，不知道电影行业规矩是怎么回事，吓死了当时。”





李少红曾收到不少综艺邀约，但都被她一口回绝。她回应参加《演员请就位》，是因为现在演员的来路太多，要了解当下 形态。否则，对演员认知度不高。谈到当下演员行业的现状，她表示当年拍戏的时候， 演员 没有 尬戏，中途拍广告的现象，那时候跟周迅、陈坤拍戏，大家6个月都沉浸在一起，“没那么多诱惑 和商演，演员不分心。现在诱惑太大，但是做演员要有沉淀，一般需要5-7年的生长期。”



