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李少红揭露《演员》淘汰阿娇的真相

演员尬戏商演很无奈,当年拍戏6个月人都在

2019-12-12 08:52:37 来源：Mtime时光网

我对阿娇的期望值挺高的，她是一个有经验的演员。10分是对她那一场的表现，并不意味着对她整个表演生涯的评判，我希望她通过这次能够有更大的提高。
　　时光网特稿 　本周，导演选角真人秀《演员请就位》就要收官了。自节目开播以来，李少红作为唯一一位第五代女性导演的导师，带领周奇、陈翔、朱颜曼滋、杨迪、包文婧、薇薇安、于小彤等学员，执导了《后来的我们》《孔雀》《请回答1988》《快乐家族》等作品。

　　节目期间，导师李少红话题不断。无论是淘汰阿娇，还是与郭敬明之间的互动，都被不少网友截图，暗自揣测。近日，我们独家采到了李少红，还原了她参加节目的初衷、淘汰阿娇的真相、对郭敬明的看法，以及对当下市场追逐流量的态度。

　　提到淘汰阿娇，她解释：“10分是对她那一场的表现，并不是对她整个表演生涯的评判。”当时她觉得加上观众评分，阿娇分数也许不会太低。对于郭敬明，她也首度开腔，二人之前有过接触。“《小时代》通过的时候，电影局通过我们（导演协会）组织了一个研讨会。那时候他挺怵的，不知道电影行业规矩是怎么回事，吓死了当时。”

　　李少红曾收到不少综艺邀约，但都被她一口回绝。她回应参加《演员请就位》，是因为现在演员的来路太多，要了解当下形态。否则，对演员认知度不高。谈到当下演员行业的现状，她表示当年拍戏的时候，演员没有尬戏，中途拍广告的现象，那时候跟周迅、陈坤拍戏，大家6个月都沉浸在一起，“没那么多诱惑和商演，演员不分心。现在诱惑太大，但是做演员要有沉淀，一般需要5-7年的生长期。”

　　面对当下市场追逐流量的情况，她表示确实有干扰过自己拍戏选角。不过李少红认为，流量演员有机会是好事，有了机遇可以再反向生长。采访中，她还谈到了杨幂在新片《解放·终局营救》中的表现，“她心沉下来了。”

作者：良小凉   编辑：良小凉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 李少红 演员请就位
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