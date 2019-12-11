01. 裘德洛主演HBO剧《新教宗》曝正式预告，定档1月13

英国Sky Atlantic、法国Canal+与美国HBO联合制作剧集《年轻的教宗》（The Young Pope）曝光正式预告，并定档明年1月13日。剧集由裘德·洛和约翰·马尔科维奇主演、奥斯卡最佳外语片《绝美之城》编导保罗·索伦蒂诺打造，在2016年播出后获不少好评。

02. 西雅图影评人协会奖公布提名名单

西雅图影评人协会奖(SFCSA)提名名单出炉。《1917》、《别告诉她》、《极速车王》、《爱尔兰人》、《灯塔》、《小妇人》、《婚姻故事》、《好莱坞往事》、《寄生虫》、《原钻》提名最佳影片。获奖名单将于12月16日揭晓。亚当桑德勒，杰昆菲尼克斯、罗伯特德尼罗、安东尼奥班德拉斯、亚当德赖弗提名最佳男主，女主方面，热门选手奥卡菲娜、斯嘉丽约翰逊、西尔莎罗南都有入围。

03. 美国非裔影评人协会奖揭晓，《我们》成最大赢家

第16届美国非裔影评人协会奖揭晓获奖名单。《我们》拿下最佳影片、最佳导演、最佳女主角三项大奖，成为为最大赢家。艾迪·墨菲凭借《我叫多麦特》摘得最佳男主角奖。《寄生虫》获最佳外语片，最佳剧本奖。

04. 小罗伯特唐尼新片“多力特的奇幻冒险”发布角色"试镜"特辑

05. 泰勒·斯威夫特分享《猫》片场照为影片造势











泰勒·斯威夫特分享她刚来《猫》片场第一天的留影，照片上身高一米八的泰勒斯威夫特站在巨形大门前显得尤为娇小。“Bombalurina(她饰演的‘迷人猫’)是那种你在网络视频里看到的淘气猫儿之一，知道怎么开人类的门”。 《猫》将于12月20日上映。​​​​

06.克里斯汀·斯图尔特科幻新片《水下》曝海报









由克里斯汀·斯图尔特、文森特·卡索、杰西卡·亨维克、T·J·米勒主演的惊悚新片《水下》曝光新海报，影片由2014年科幻片《信号》的导演威廉·尤班克执导。故事围绕一组科研人员在深海中的水下实验室偶遇强震展开。电影将于2020年1月10日北美上映。 ​​​​ ​​​





07. 美国服装设计师工会奖公布提名名单











美国服装设计师工会奖提名名单出炉，《邻里美好的一天》、《舞女大盗》、《利刃出鞘》、《皇后与瘦子》等提名当代类电影最佳服装设计《我叫多麦特》、《唐顿庄园》、《少年乔乔的异想世界》、《好莱坞往事》、《火箭人》历史类电影最佳服装设计，颁奖典礼将于明年1月28日在洛杉矶举行。



