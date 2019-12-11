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时光早报:周冬雨摘澳门国际电影节影后

裘德洛"新教宗"曝定档预告 唐尼新片"试镜"花絮

2019-12-11 07:45:20 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.澳门国际电影节奖项揭晓，周冬雨摘影后



       第四届澳门国际影展获奖名单揭晓。新华语映像单元，《春江水暖》摘得最佳影片，陈哲艺《热带雨》获最佳导演，吴晓亮拿下最佳男主角、周冬雨凭《少年的你》拿下最佳女主角奖。《给我自由》获国际竞赛单元最佳影片。《寄生虫》摘亚洲人气大奖。

01. 裘德洛主演HBO剧《新教宗》曝正式预告，定档1月13



　　

新教宗预告

      英国Sky Atlantic、法国Canal+与美国HBO联合制作剧集《年轻的教宗》（The Young Pope）曝光正式预告，并定档明年1月13日。剧集由裘德·洛和约翰·马尔科维奇主演、奥斯卡最佳外语片《绝美之城》编导保罗·索伦蒂诺打造，在2016年播出后获不少好评。

　　新剧共8集，马克·伊瓦涅、亨利·古德曼、乌尔里奇·汤姆森、马西莫·吉尼也确认出演该剧，2020年1月13日HBO播出。
02. 西雅图影评人协会奖公布提名名单




　　　西雅图影评人协会奖(SFCSA)提名名单出炉。《1917》、《别告诉她》、《极速车王》、《爱尔兰人》、《灯塔》、《小妇人》、《婚姻故事》、《好莱坞往事》、《寄生虫》、《原钻》提名最佳影片。获奖名单将于12月16日揭晓。亚当桑德勒，杰昆菲尼克斯、罗伯特德尼罗、安东尼奥班德拉斯、亚当德赖弗提名最佳男主，女主方面，热门选手奥卡菲娜、斯嘉丽约翰逊、西尔莎罗南都有入围。
03. 美国非裔影评人协会奖揭晓，《我们》成最大赢家


　　
     　 第16届美国非裔影评人协会奖揭晓获奖名单。《我们》拿下最佳影片、最佳导演、最佳女主角三项大奖，成为为最大赢家。艾迪·墨菲凭借《我叫多麦特》摘得最佳男主角奖。《寄生虫》获最佳外语片，最佳剧本奖。
04. 小罗伯特唐尼新片“多力特的奇幻冒险”发布角色"试镜"特辑

    
       

试镜特辑

环球出品的《多力特的奇幻冒险》，发布角色"试镜"特辑。该片是小罗伯特·唐尼《复仇者联盟4：终局之战》后主演的首部电影。

     在片中，他将拥有全新超能力，饰演可以与动物交流的多力特医生，并与这群特别的朋友开启一场充满未知的冒险。影片集结了超豪华演员阵容为主要动物角色配音, 唐尼与“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德的再度重逢，无疑会是引爆期待的一大亮点。电影定档2020年1月17日北美上映

05. 泰勒·斯威夫特分享《猫》片场照为影片造势



     
      泰勒·斯威夫特分享她刚来《猫》片场第一天的留影，照片上身高一米八的泰勒斯威夫特站在巨形大门前显得尤为娇小。“Bombalurina(她饰演的‘迷人猫’)是那种你在网络视频里看到的淘气猫儿之一，知道怎么开人类的门”。 《猫》将于12月20日上映。​​​​
06.克里斯汀·斯图尔特科幻新片《水下》曝海报


    
      由克里斯汀·斯图尔特、文森特·卡索、杰西卡·亨维克、T·J·米勒主演的惊悚新片《水下》曝光新海报，影片由2014年科幻片《信号》的导演威廉·尤班克执导。故事围绕一组科研人员在深海中的水下实验室偶遇强震展开。电影将于2020年1月10日北美上映。 ​​​​ ​​​

07. 美国服装设计师工会奖公布提名名单



　　美国服装设计师工会奖提名名单出炉，《邻里美好的一天》、《舞女大盗》、《利刃出鞘》、《皇后与瘦子》等提名当代类电影最佳服装设计《我叫多麦特》、《唐顿庄园》、《少年乔乔的异想世界》、《好莱坞往事》、《火箭人》历史类电影最佳服装设计，颁奖典礼将于明年1月28日在洛杉矶举行。

   编辑：z

关键词： 新教宗 我们 周冬雨 少年的你
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