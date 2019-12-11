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周杰伦为爱妻昆凌献唱《天火》主题曲

号召粉丝们支持新片“直接去电影院听歌”

2019-12-11 09:38:11 来源：Mtime时光网

周杰伦为爱妻昆凌新片《天火》献唱主题曲，他在社交平台发文，号召粉丝们支持《天火》“进电影院听歌”。
       时光网讯 近日，电影《天火》在北京举办了超前放映活动，在活动现场总制片人董文洁，透露了周杰伦献唱电影主题歌的好消息，引发观众欢呼。周杰伦本人更是在社交平台发文，号召粉丝们支持《天火》“进电影院听歌”。

       

周杰伦为爱妻昆凌助力《天火》主题曲《我是如此相信

最近，周杰伦在个人社交平台上发布了一则惊喜消息：“你们一定想不到我是什么时候写的歌吧，写一首好听的歌用不了太久，只要有感觉就行。电影《天火》主题曲今天刚完成，每次歌曲都酝酿很久，这次直接电影院听新歌如何。”

       消息一经发布，瞬间点燃全网粉丝热议，把#周杰伦为昆凌新片写歌#词条送上了热搜。网友们在狂吃狗粮的同时纷纷表示：“等了这么久终于等来了！一定要去电影院看《天火》听新歌！”

      据悉，《天火》主题歌名为《我是如此相信》。周杰伦不仅一手包办了主题歌的作曲和演唱，还请来了挚友方文山亲自作词。对《天火》剧组来说，这是一份特别珍贵，也特别意外的惊喜礼物。

       众所周知，周杰伦自己曾经也担任过电影导演，他的导演代表作《不能说的秘密》《天台爱情》相当经典，深入人心，尽管近年来他没有导演新的电影作品，但他也一直在密切关注着华语电影的发展。据悉周杰伦在看过《天火》完成片后很有感觉，立即创作了这首主题歌。

      《天火》历时五年筹备，拍摄及后期制作耗时两年，讲述了李文涛（王学圻饰）、李晓梦（昆凌饰）带领的“天火家族”在火山爆发时面临极致挑战，并用智慧和勇气与自然作斗争，在险象环生的火山岛自救与他救的故事。




   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 天火
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