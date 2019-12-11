周杰伦为爱妻昆凌新片《天火》献唱主题曲，他在社交平台发文，号召粉丝们支持《天火》“进电影院听歌”。









消息一经发布，瞬间点燃全网粉丝热议，把#周杰伦为昆凌新片写歌#词条送上了热搜。网友们在狂吃狗粮的同时纷纷表示：“等了这么久终于等来了！一定要去电影院看《天火》听新歌！”





据悉，《天火》主题歌名为《我是如此相信》。周杰伦不仅一手包办了主题歌的作曲和演唱，还请来了挚友方文山亲自作词。对《天火》剧组来说，这是一份特别珍贵，也特别意外的惊喜礼物。





众所周知，周杰伦自己曾经也担任过电影导演，他的导演代表作《不能说的秘密》《天台爱情》相当经典，深入人心，尽管近年来他没有导演新的电影作品，但他也一直在密切关注着华语电影的发展。据悉周杰伦在看过《天火》完成片后很有感觉，立即创作了这首主题歌。





《天火》历时五年筹备，拍摄及后期制作耗时两年，讲述了李文涛（王学圻饰）、李晓梦（昆凌饰）带领的“天火家族”在火山爆发时面临极致挑战，并用智慧和勇气与自然作斗争，在险象环生的火山岛自救与他救的故事。













编辑：隐饮