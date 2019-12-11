郭帆大赞：“实在是太好看了，心满意足，每一秒都在调动我的神经，每个演员都很棒！”





当你的家人受到伤害时，你会怎么做？在《误杀》全新曝光的“为家而战版”预告中，肖央用自己的行动回答了一个问题。他饰演的平凡父亲为了守护家人不惜以身犯险，面对重重审讯也不动声色，与陈冲饰演的警察展开了一场智勇博弈。





首映礼上，监制陈思诚和导演柯汶利也对肖央的突破表现赞不绝口，称“他没有被这个世界过多的同化，保持了自身原本的多样特质，演父亲的时候把责任和担当诠释得很好。”关于电影的创作，导演表示，“希望不只是停留在一般的类型片，而是做到商业性和社会责任意义兼具的电影，可以更升华，传递给观众不一样的观影感受。”









谈及影片传递的意义所在，陈思诚表示：“这段时间特别多校园暴力，各种成年人犯罪的案子屡见不鲜，我自己也是一个父亲，每次看到这些东西特别痛心疾首，所以想通过这部电影把这些东西传达给普通观众，让观众通过这部电影，更多地进行反思，更多地保护好自己的孩子，约束自己的行为。”





影片中，肖央、谭卓和陈冲大胆颠覆过往形象，收获了观众的超高评价。肖央表示，这次成为了一名父亲，为自己以后做爸爸提前走了很多路，也体会到做父亲该有的责任、担当和智慧，要自己更好地成长，才能更好地保护家人。













谭卓称，这个母亲角色挺难演的，她眼中有很多层次，但在面对孩子出问题的那一刻，会极尽释放本能。陈冲表示从来没有接触过拉韫这样的人物，这个挑战挺过瘾的。如果自己现在这个年龄还能够有一个成长弧度的话，这部戏就给了一个很难得的机会。





陈志朋也分享了自己从外形到内在的颠覆，坦言这部影片对自己有特殊意义，“我觉得自己就是那个被‘误杀’的人，被标签化、被定义，坚持自己的审美，就会被误解为神经病。但是我希望大家都能知道自己在坚持什么，也希望通过这部电影，让每个被‘误杀’的人都坚定的相信心里那个真正的自己。”











首映礼当晚，众多业内人士出席观影，并分享观后感。郭帆大赞：“实在是太好看了，心满意足，每一秒都在调动我的神经，每个演员都很棒！”编剧束焕称：“希望中国高智商犯罪电影能够从《误杀》开始，捅破票房天花板，成为一个爆款，引领这种类型片打开新局面！”





编辑：hello王小羊