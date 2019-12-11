2019-12-11 10:02:03 来源：Mtime时光网
编辑：詹方
导演：尼古拉斯·佩谢
主演：安德丽亚·瑞斯..
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那些年似水流年
2019-12-12 11:36
确实够血腥
Ftime
2019-12-12 10:13
老美不懂东方式的恐怖，但擅长血腥恐怖。仅从预告来看，思路是对的，一个神秘的恶鬼杀人。翻拍就是要使之成为自己的东西，过于强调原版的所谓“精髓”，那只能是一次换了人马的“原版”，没有意义，本本主义
辛普森大电影
2019-12-11 23:41
重口饕餮
上海大灰狼
2019-12-11 17:50
中国大年初一引进，票房60亿。
李小兴2019-12-12 11:13
60亿冥币，谁大年初一去看这电影
M_15110621150192390414分钟前
你牛逼了
juliolei
2019-12-11 17:21
喜欢~~
天晴了_
2019-12-11 16:39
这不是咒怨 这是电锯惊魂(滑稽)
赛末点
2019-12-11 15:52
日版成功的秘诀是气氛
笑着的伤疤
2019-12-11 14:49
这么血腥？你确定这翻拍的是《咒怨》而不是《鬼玩人》？？？
李小兴2019-12-12 11:15
浓浓的鬼玩人风格，不愧是山姆雷米监制
M_712172586
2019-12-11 11:36
看到又是这个老太婆演的就提不起兴趣，招魂已经被我拉黑了
武神无双
2019-12-11 11:28
好莱坞蔫驴技穷
aaasss47447902019-12-11 13:22
武神无双阉驴技穷
武神无双2019-12-11 13:55
↑你又是个什么东西？
方脸队长2019-12-11 16:06
↑你又又又是个什么东西？
武神无双2019-12-11 17:28
↑你不是东西，就对了！
qlszc2019-12-11 22:00
↑阉驴,你笑死我了
武神无双2019-12-11 22:59
↑那你对着镜子笑，笑死为止
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