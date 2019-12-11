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挑战眼球!美版"新咒怨"曝限制级预告

美国的凶宅杀人案会更吓人吗？1月3日上映

2019-12-11 10:02:03 来源：Mtime时光网

预告中挑战眼球的镜头比较多，各位谨慎观看
　　时光网讯　山姆·雷米监制的《新咒怨》今日发布新预告，约翰·赵扮演房屋中介，发现一所奇怪的房子，安德丽亚·瑞斯波罗格饰演的警察前去调查，没想到两人都被诅咒……

　　出演过《曼蒂》的安德丽亚·瑞斯波罗格在片中饰演一个警察，作为故事的中心人物，她调查案件的过程中，出现了一间被鬼魂诅咒的房子，鬼魂残忍的杀害着那些进入房子的人......



　　该片由尼古拉斯·佩谢执导，贝蒂·吉尔平、约翰·赵与杰姬·韦弗等人均共同出演。该片将于2020年1月3日在美国上映。

   编辑：詹方

关键词： 美版咒怨
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