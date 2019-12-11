



据悉，该动画为动画系列片。从海报来看，变形金刚来到哪吒所在的神话世界后，仍以汽车人的形象现身，但在“发型”等细节上加入了一些中国元素。





在预告片中，我们看到哪吒变形了，还是擎天柱同款，就问你想不想看了？