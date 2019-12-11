2019-12-11 10:16:16 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
先导预告片
编辑：EN
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WQjack
13分钟前
我竟然点开了预告片，感觉自己的智商收到了侮辱
yizhou1573
2019-12-16 21:56
。。。看起来有点雷人，希望不是烂片
带发条的小火柴
2019-12-15 08:17
我小时候有本漫画书，葫芦娃大战圣斗士！还挺好看
Mastema
2019-12-14 20:28
我的天啊！！！！简直不堪入目！
水平亻
2019-12-14 16:28
孙悟空大战绿巨人
遗落m69d5Z2019-12-15 17:49
孙悟空去了漫威世界，还有复仇者联盟的存在嘛？一个棒槌变大一挥，全被打飞。身上的全身毛都可以变出士兵，还自带飞行器，一下飞这里一下飞哪里，他们的飞船还不知道怎么回事。还可以变身，变成你，指挥部下。上天入地，上天比飞船强，下水比潜艇强，这就是比超人和惊奇对方还要BUG，这就是BUG中的BUG
天天向上1567454
2019-12-13 14:14
这他马真不是恶搞？这哪是开脑洞，简直就是开天坑
真不死鸟
2019-12-13 09:48
口口声声不许恶搞和瞎编，自己开起车来比谁都猛。
Js酷
2019-12-13 09:32
玷污中国·文化，抵制！！！
大好年华
2019-12-13 09:19
是因为一张图片，拍了一部这个。
昼光夜色
2019-12-12 19:45
我只想看《白雪公主与七个葫芦娃》
水平亻2019-12-14 16:27
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