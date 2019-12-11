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不是段子！《哪吒与变形金刚》曝预告海报

孩之宝合作央视动画 中国神话世界惊现汽车人

2019-12-11 10:16:16 来源：Mtime时光网

从海报来看，变形金刚来到哪吒所在的神话世界后，仍以汽车人的形象现身，但在“发型”等细节上加入了一些中国元素。

先导预告片

      时光网讯 今日，由孩之宝与央视动画合作制作的动画作品《哪吒与变形金刚》曝光首款预告片和海报。

      在预告片中，我们看到哪吒变形了，还是擎天柱同款，就问你想不想看了？

      据悉，该动画为动画系列片。从海报来看，变形金刚来到哪吒所在的神话世界后，仍以汽车人的形象现身，但在“发型”等细节上加入了一些中国元素。

      你猜《哪吒与变形金刚》的剧情会如何展开呢？

   编辑：EN

关键词： 哪吒与变形金刚
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