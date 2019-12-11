网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《勇敢者游戏2》强森亮相北美首映礼

凯伦·吉兰等全阵容主创齐聚"蓝毯"星光熠熠

2019-12-11 10:10:20 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏2》巨石强森亮相北美首映礼，杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰、奥卡菲娜等主演再次“组队集结”。
       时光网讯 好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》已于12月6日在内地上映，影片票房一直领跑同档影片，连续4天获得单日票房冠军，并成为上周综合票房冠军。



       当地时间12月9日，该片于美国加州洛杉矶中国戏院，举办了盛大的北美首映礼。巨石强森率主演团队悉数亮相，杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰、奥卡菲娜等人再次“组队集结”。在完成近期一系列的全球宣传活动之后，主创们终于回到美国，与期盼已久的粉丝媒体见面。



       此次首映礼现场布置颇为特别，一则为表现片中“极寒雪山”的全新关卡场景，一则为配合圣诞节气氛，这次现场红毯变为“蓝毯”，并放置了许多冷杉树以及冰雪主题的装饰，让人瞬间进入游戏关卡，同时感受到浓浓的节日气氛。

       诸位主创的入场方式也十分特别，他们乘坐片中飞跃沙漠峡谷的越野车，在经典的鼓声中与媒体粉丝的尖叫声中出现。扮演“勇石博士”的巨石强森身着绣花西装，肌肉紧绷笑容灿烂，亲切与粉丝合影留念。
 

       强森的黄金拍档、美国著名喜剧明星凯文·哈特身穿黑色西装，与强森完美配合现场表演“脱口秀”。片中两人再次开启“相爱相杀”之旅，饰演一对“绝交”老友，不仅要共同闯过各种绝境，一路上更是互损互喷，反差感极强让人爆笑连连；饰演“地质学家”的美国著名喜剧演员杰克·布莱克，在“蓝毯”上依旧欢脱，尽情展现幽默特质，还在现场演唱了自己创作的勇敢者之歌。

       凯伦·吉兰在片中继续出演“性感打女”，谈到这次她将挑战更多动作戏，还掌握了新技能双节棍，一人帅气痛击群敌，她表现得十分兴奋，今天她身穿透明蓝色套装惊艳亮相，镜头前展现傲人身姿；好莱坞著名华裔女星奥卡菲娜也现身，为影片注入新鲜活力。

       好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》正在全国院线热映。






   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 勇敢者游戏2
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

勇敢者游戏2：再战巅峰

勇敢者游戏2：再战巅峰 (2019)

6.9

导演：杰克·卡斯丹

主演：道恩·强森

在线播放

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

埃兹拉米勒：我们比你们更擅长艺术

"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论

10
“小闪”埃兹拉·米勒再为多元性取向者发声。
2

刘亦菲穿金色凤凰裙现身"花木兰"首映礼

李连杰及女儿、动画版配音温明娜也亮相

15
刘亦菲身着凤凰花纹金色长裙亮相《花木兰》洛杉矶首映礼..
3

韦恩斯坦因性侵和强奸罪被判入狱23年

曾经的好莱坞大佬如今将沦为阶下囚

哈维·韦恩斯坦被纽约州判定入狱23年，引发好莱坞Meetoo..
4

荷尔蒙气息！007丹尼尔克雷格曝"床照"

裸上身秀肌肉摆性感Pose 你能看出52岁吗？

14
来欣赏007邦德丹尼尔·克雷格一组性感照。
5

"阿凡达"系列反派:连拍四部续集很混乱

2&3动作捕捉&真人戏份拍完 4拍完第一部分

在《阿凡达》系列中饰演反派的史蒂芬·朗告诉外媒，同时..

查看更多