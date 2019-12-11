《勇敢者游戏2》巨石强森亮相北美首映礼，杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰、奥卡菲娜等主演再次“组队集结”。











当地时间12月9日，该片于美国加州洛杉矶中国戏院，举办了盛大的北美首映礼。巨石强森率主演团队悉数亮相，杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰、奥卡菲娜等人再次“组队集结”。在完成近期一系列的全球宣传活动之后，主创们终于回到美国，与期盼已久的粉丝媒体见面。











此次首映礼现场布置颇为特别，一则为表现片中“极寒雪山”的全新关卡场景，一则为配合圣诞节气氛，这次现场红毯变为“蓝毯”，并放置了许多冷杉树以及冰雪主题的装饰，让人瞬间进入游戏关卡，同时感受到浓浓的节日气氛。





诸位主创的入场方式也十分特别，他们乘坐片中飞跃沙漠峡谷的越野车，在经典的鼓声中与媒体粉丝的尖叫声中出现。扮演“勇石博士”的巨石强森身着绣花西装，肌肉紧绷笑容灿烂，亲切与粉丝合影留念。









强森的黄金拍档、美国著名喜剧明星凯文·哈特身穿黑色西装，与强森完美配合现场表演“脱口秀”。片中两人再次开启“相爱相杀”之旅，饰演一对“绝交”老友，不仅要共同闯过各种绝境，一路上更是互损互喷，反差感极强让人爆笑连连；饰演“地质学家”的美国著名喜剧演员杰克·布莱克，在“蓝毯”上依旧欢脱，尽情展现幽默特质，还在现场演唱了自己创作的勇敢者之歌。





凯伦·吉兰在片中继续出演“性感打女”，谈到这次她将挑战更多动作戏，还掌握了新技能双节棍，一人帅气痛击群敌，她表现得十分兴奋，今天她身穿透明蓝色套装惊艳亮相，镜头前展现傲人身姿；好莱坞著名华裔女星奥卡菲娜也现身，为影片注入新鲜活力。

























编辑：隐饮