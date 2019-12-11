伊恩老爷子剖白：“我是个同性恋，年轻那会儿在我们国家谈同性恋或者同性恋之间约会都是非法的，如果我那会能有这样的机会，在网上能联系到跟我志趣相投的人该有多好啊!”





中文预告片 这是一部带有猫捉老鼠风格的惊悚片，同时影片注重深挖和表现人物性格，正如人们所期待的那样，它每一个细节都做得很好。





该片改编自尼古拉斯·塞尔的同名小说，由比尔·康顿导演，片中伊恩·麦克莱恩饰演的Roy Courtnay和海伦·米伦饰演的Betty McLeish都已退休，在一个专门为老年人设计的约会网站上相遇，感情迅速升温，貌似发展了一段纯洁无瑕的恋爱关系，但Betty的孙子Steven（拉塞尔·托维饰演）对Roy的种种动机表现出明显的怀疑态度。慢慢的，事情变得明朗起来，片中的各个角色都不像一开始看上去那个样子了，都像是在各怀鬼胎。





近日，在纽约，时光网有幸采访到了现年八十岁的伊恩·麦克莱恩和七十四岁的海伦·米伦，解读《优秀的骗子》。











Mtime：我觉得这部电影对您来说吸引力之所以这么大的原因之一，就在于它是让两位共同搭挡演出的。我说的对吗？





伊恩·麦克莱恩：没错，是的。海伦·米伦这个人幽默感很强。我们之前在百老汇有过合作。记得当时我们是在演奥古斯特·斯特林堡的《死亡之舞》，我们在做最后一次排练，那时候的计划是这个剧马上要在2001年的9月11号在百老汇公映，然后，我们就在时代广场上的大屏幕上亲眼目睹了世贸中心的两座大楼倒塌了，后来我们就接着去排练了。当时那次轰动全球的重大事件把我们俩联系在了一起。









Mtime：跟海伦一起合作，有什么是让您感到特别意外或者吃惊的吗？





伊恩·麦克莱恩：这个嘛，其实跟一个演员合作拍戏时，近距离的观察对方工作时的样子是件很刺激的事。拍电影的时候你真的能有时间和机会去观察别人。而拍话剧时，就会一直忙来忙去，没空观察别人。但是在拍电影的话，你肯定是会有在镜头之外的时间。海伦真的是很棒的演员，她很专业。所以我们拍《优秀的骗子》是件很令人愉快的事，就像是边休假边拍戏。











Mtime：伊恩，您刚才提到跟比尔·康顿之前有过几次合作。您二位之间有什么共同点吗？





伊恩·麦克莱恩：我经常觉得，一位好的导演拍戏，就像是在举行一场狂欢聚会。就像所有那些热情好客的主人一样，被邀请来做客的人们就是参与到影片拍摄的人，还有所有演职人员，好的主人也就是好导演，能够让所有人都友好相处。他们会让大家彼此之间发展良性的互动关系，确保每个人都能得其所需，时刻关注每个人的情绪是否会开心。比尔在这方面就很有能力。





我记得在拍《美女与野兽》最后一天时，工作室挤满了人，得有二百多人吧，这么多人，又要跳舞，又要表演，还要同时加上各种特效，人们就这样工作了一整天，大家真的是累坏了。而比尔在人群中安静的穿梭走动，在大家耳边轻声低语，鼓励着每个人，他从来不会抬高他的音调。我跟他一起合作过四部电影了，这期间我从来没见过他发过一次脾气。





其实导演一部电影真的很难，尤其是你觉得你对每个细节都已经了如指掌了，但如果当你发现出了点差池的时候，你必须得去能够解决这些问题。但对比尔来说，他看上去一直很冷静很理智。他不会让你去做那些低于你能力的事情，他会让你的能力发挥到极致。他会走过来对你说几句很简单很简单的话，而你一下子就会放松下来了。











Mtime：撇开剧情不谈，我们这里不做任何剧透，这部《优秀的骗子》有一部分内容是讲述我们有时候会利用语言来掩饰内心真正的情感——从某种角度说，这部片子里每个角色其实都是在“演”。这种感觉跟您平时作为一名演员的工作来说是不是有相似之处？





海伦·米伦：要知道，我对演戏的感觉跟骗人可是两回事，更无关于欺骗。表演是要告诉人们事实真相的，是要揭示关于大自然的真相，揭示人性背后的真相，甚至是整个世界的真相。我觉得不管怎么说，这应该是表演应有的高度。





这让我想起戏剧的最高境界，在我脑海中莎士比亚的戏剧应该算是最高境界了，演出莎士比亚戏剧的精彩之处不是在于欺骗，而是透过戏剧本身还原我们自己的真实，揭示生活的真相，就好像那句台词说的那样：是生还是死，这是个问题（笑）。





所以对我来说演戏就是叙说事实而已，就好像梵高创作的那幅向日葵花的画作，也好像莫扎特创作的曲子一样。表演不是要故意用布遮住人们的双眼———而是恰恰相反，表演是要拿走遮盖住人们眼前的东西，让大家看个清楚。





当然了，演员们要这样做肯定是要发挥想象力将自己置身于某种环境中，或者让自己变成某些人物角色，而现实中自己根本不是这样。但这样做的目的都是为了要追求和揭示出事实和真相。





Mtime：当有些人跟您撒谎时，您能看出来吗？





伊恩·麦克莱恩：不，我看人一般就是看外表，而骗子们通常都挺有魅力的，不是吗？有时候我被骗了可能自己都不知道，不过我知道，有的人被骗子骗了不少钱。不过我不会这样。我本身也没什么钱（笑）。





Mtime：撇开剧情不谈，可以肯定的说，这部片子还有部分内容是讲一个人的童年记忆，以及它们在一个人成年后是如何萦绕左右挥之不去。您在现实生活中有没有过类似经历？





海伦·米伦：我二十几岁的时候有过一些事情，不过在我童年记忆中基本没有，就是在我二十几岁那会……那个时候有一些人，如果可以的话我真的是很想去报复他们。而且也有过很多让我很懊悔的瞬间，如果我还能回到过去的话我不会那样做。





从我过往的生活经历中我学到了一点，而且我觉得这部电影也是在讲述这样一个事实，那就是你生活中所做的每一件事情都会伴随你一生。而且当你做到一定阶段的时候，你是回不去的，到那时候有些事你也处理不了了。





所以，做什么事情真的都要非常小心，要注意自己在人们面前怎么表现自己，要注意自己如何跟生活中的人们处理各种关系，因为你的每个行为对你今后生活的影响都是长久的。我很坚信这一点。











Mtime：让我们来说点轻松的话题吧，你们在片中饰演的角色是通过互联网约会平台认识的。您对这种当下流行的现象有什么看法？





伊恩·麦克莱恩：我其实一点都整不明白这是怎么一回事，但我觉得这个点子真的是个好主意！我有一些好朋友，而且都是很亲密的好友，他们就是从网上认识了现在的丈夫和现在的生活伴侣。特别是其中有一个人住在伦敦，但是认识了一个住在澳大利亚的人，还成为了很好的朋友。他们在网上有过很长一段时间的通信交流，后来两人见了面，而现在两人都结婚了。这简直太好了！





不过我经常跟学校里的孩子们讲，当你一直像这样走在街上的时候（这时候伊恩·麦克莱恩开始模仿盯着智能手机屏幕），你的爱人可能刚好就这样从你身边擦身而过了。那要像这样如何（这时候伊恩·麦克莱恩突然唱起了歌）：“在某个迷人的夜晚，在这样一间人群拥挤的房间中，你可能会遇到一个陌生人，但即使是这样你也会知道就是这个人，你是如何一次又一次地与他们见面的呢?”





不过，好吧，他们是不会懂这里面让人激动的那种感觉的。不过要是跟在一间拥挤的屋子里遇到一个人相比的话，在互联网上认识一个人还是要可靠得多。所以我觉得这真的很棒。





我是个同性恋，年轻那会儿在我们国家谈同性恋或者同性恋之间约会都是非法的，如果我那会能有这样的机会，在网上能联系到跟我志趣相投的人该有多好啊!但我年轻那会这肯定是不行的———你得把整个屋子走个遍，自己还得装傻不知道，然后还得冒着险试探的去找到些人，基本都是要这样的，但这种结交人的方式真的也不太健康。但在过去就是这个样子的。





所以网上恋爱这种方式我完全赞同。不过，当然我也可以想象这种方式也会被滥用，但如果你足够的细心和敏感，还是很美好的。不过这部电影说的不是这个事（笑）。





Mtime：海伦，伊恩刚才提到说您两位在伦敦的家住的很近是吗？





海伦·米伦：是的！在伦敦我们确实是住在同一个小区。我们都住在伦敦西部的沃平。就是在泰晤士河边———从我们住的房子里都能看见泰晤士河流过。这之前我从来没去他家拜访过，不过演完这部片子我会去他家拜访的。伊恩有个酒吧，所以我或许会过去喝杯酒。不过实际上我坐船过去他家也很方便。所以我可能没准会自己划船过去（笑）。





Mtime：海伦，这一年对您来说是如何的呢？





海伦·米伦：这一年很不可思议，是很棒的一年。在我整个职业生涯中有过几年非常棒的经历———比如我拍《伊丽莎白一世》和《伊丽莎白二世》那一年就是很不可思议的一年。像今年，我拍了《叶卡捷琳娜大帝》和《优秀的骗子》这两部电影，都是在同一年完成的，这真的是太棒的经历了。特别是对我这个年纪的人来说，更是这样（笑）。











Mtime：伊恩，能说说您自己吗———在您这个年纪，还保持这种积极的活跃状态，并且仍然继续在工作，您是有意识做出这个决定的吗？





伊恩·麦克莱恩：是这样的。我确实是做了这个决定，因为今年我八十岁了，但我又不想开什么派对，我不喜欢乱糟糟那种感觉。所以就对自己说：好吧，我八十岁时只要让自己不在家，就肯定也不会有什么派对了。就这样，我决定走遍英国八十家剧院献上我的个人表演秀，这些剧院有一些我之前就曾经在里面演出过，而有一些是我从来没去过的。所有演出的收入，票房收入，我都留给这些剧院用了———他们愿意怎么花就怎么花。





结果事实上，我走遍了英格兰、威尔士、苏格兰、爱尔兰和北爱尔兰的八十六家剧院。那真的是很棒的经历。我现在正在伦敦策划一个八十场的演出，一直要持续到一月份。我之前还答应了我的一个朋友，要过来这里帮她在纽约办一场慈善晚会。所以我们把在伦敦的剧院关闭了一个星期过来这里，今晚我就要去参加这个慈善晚会，明天晚上我还要做一场表演，就是我之前在伦敦表演的内容，但这场表演只会在百老汇的哈德逊剧院演一次。





Mtime：这是临时的安排吗？





伊恩·麦克莱恩：这个嘛，我倒希望看起来像是即兴演出（笑）。但实际上不是的。这场演出其实主要是我在聊天和对话，主要就是聊戏剧，还有一些我参与演出过的影视作品，然后我会演一些莎士比亚的作品内容，再有就是一些从我其他演过的戏剧中节选的部分内容。这就是一场赞美，是对戏剧和来看戏剧的人们的赞美——主要是针对那些专门喜欢看现场表演的戏剧迷们。





而且这就像是你参与其他的健身项目一样，一开始你可能没什么感觉，但这么做能给你带来能量，而并不是要用光你所有的能量。所以这就像是在做一种健康的伸展运动似的，就这样一直持续下去。再有一点，我之所以想这样做的原因，是因为我知道今后会有一天，我的膝盖会罢工，或者我的记忆力不好使了，那时候我就不能演这些了。











Mtime：海伦，您是如何保持您这种活跃的精神状态的呢？





海伦·米伦：我也不知道。我也不会怎么去健身房，除非及其偶尔的情况下可能会去一下。我也经历过那种很短暂的为了保持健康特意去做的几个小阶段，大概两个月吧，但这也是我能坚持的最长的时间了。我确实会去注意我的饮食，如果我感觉我的体重最近开始上升了，我就会饿着自己几天。我觉得我吃的东西是相当健康了，但我不像很多好莱坞女演员那样，我没有那种特别严格的自我控制和约束。我特别不能理解这一点，我不会这样要求自己。





谈到锻炼身体，我要是不去健身房的话，就会做一种我称之为“加拿大女性空军演习”的运动。这个练习实际上只有十二分钟，但它涵盖了基本上所有能锻炼到的地方，而且如果你能正确做这项运动的话，你就会在这规定的十二分钟内锻炼到越来越多的地方，直到你觉得自己感觉变的难以置信的健康起来。这是个很传统的锻炼方式，从50年代就开始兴起了。（笑）你们可以自己去查查看。





Mtime：现在好莱坞中有很多关于女性赋权的讨论声。有些社会学者认为，只有当你首先赋予了自己权力的时候，你才能真正赋予别人权力。您是怎么看这个问题的呢？





海伦·米伦：我觉得说得特别对。世界上一切事物都是相互联系的，你身处的世界在你周围赋予你能量，然后你从中获得能量，之后你继续传承这种能量又去影响别人。这其实就是现实美好的生活，生活本身就很神秘，让人很着迷，而且生活是在时刻不断变化的，永远在变化着。当你上了点年纪的时候，你会知道有一点——所有事情都会变。有时候事情发展变化很快，有时候又很慢，有时甚至你刚一转身就会说：天哪，上帝啊，怎么会这样？所以生活也是层次很分明的。





我经常说我完全不同意撒切尔夫人的政治观点——她的执政没有帮到同性恋群体，也没有帮到那些少数派的人，而且她执政起来非常残忍——但那就是她。所以，如果一个四岁小女孩看电视上出现了作为英国首相的撒切尔夫人，那么在这个四岁孩子的头脑中肯定就会有一种很清晰明确的意识，那就是，作为一名女性，你是有可能成为英国首相的。





不过在我成长过程中的情况就并非如此了，就像世界上很多其他国家一样也都并非如此。掌权者、知识分子或者艺术家等相关这些群体在社会上所发出的声音基本上都是来自男性。但是在我们的社区中这种情况正在改变，但改变的还远远不够。你经常会看到某些国家的内阁成员中或许就会有两名女性。女性可是占了人口的一半数量呢，我们可不是少数群体。因此，不管怎么说，以后的路还很长。



