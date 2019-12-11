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皮特小李斯嘉丽入选“2019十佳表演”

《纽约时报》发年度群星黑白写真

2019-12-11 11:52:45 来源：Mtime时光网

《纽约时报》公布了2019年度十佳表演榜单，颁奖季热片《好莱坞往事》的男主角布拉德·皮特、莱昂纳多·迪卡普里奥，《婚姻故事》的两位主演斯嘉丽·约翰逊与亚当·德赖弗双双上榜。
　　时光网讯 《纽约时报》编辑部今天公布了2019年度十佳表演的评选结果，并为每位演员拍摄新写真。


   编辑：Joker

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