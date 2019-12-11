2019-12-11 11:52:45 来源：Mtime时光网
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孤独的小绿魔
2019-12-12 23:53
没有杰昆？逗呢？
mohanazh
2019-12-12 19:34
jlo这张太太太美了~~~
冃禾
2019-12-12 17:46
凡是缺丞丞基你太美的2019演技N佳榜单，都是耍流氓。
屌你卤味
2019-12-11 21:14
凡是缺凤凰叔的2019演技N佳榜单，都是耍流氓。
大將軍
2019-12-11 19:45
莱昂纳多以后演小丑挺合适
Alex1958
2019-12-11 18:54
姜还是老的辣
节夏季
2019-12-11 15:07
黑寡妇有演技？你说多人喜欢她我就相信
节夏季2019-12-11 15:08
哦，不对，是表演，抱歉~~~~
年华随风而逝2019-12-11 15:26
人家黑寡妇以前是专门演文艺片的，怎么就没有演技了。。。搞笑。。。
蕉太狼的香蕉2019-12-11 15:36
多读书多看报，少吃零食多睡觉，寡姐又不是只演过漫威，见识短就别说出来招人厌
超级烧伤2019-12-11 15:56
虽然她没有珍妮佛劳伦斯的影后桂冠，但是两个人的路线是一样的，文艺片成名，演技在线，然后商业片至今都是最高的高度。所以，她是真的有演技。即使在漫威宇宙当中，也依然是演技在线的。
口袋电影君2019-12-11 21:39
你去看看《婚姻故事》吧，看过，你就明白了
CarolineMathison2019-12-12 01:04
请从《迷失东京》开始复习，谢谢。
特拉法加广场的幽灵29分钟前
说的好像你看过她除了漫威以外的片一样，井蛙。
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