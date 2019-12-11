冰原救人场景，三名演员在零下36度的极寒天气中演出；雪中起舞场景，演员克服种种困难在雪地里整整演了一天；勇斗恶狼场景，剧组安排了近10条真狼出演，与演员和替身演员配合完成了惊险画面。





《那时风华》是以三代塞罕坝人造林、护林、营林的感人事迹为基础创作，讲述了以唐学燕、苏铁为首的年轻人，怀揣着“沙漠变绿洲、保卫北京城”的理想走上塞罕坝，在那里无怨无悔地奉献青春热血乃至生命的故事。











首映礼上，《那时风华》的主题曲《林为情思风作马》正式发布，青年歌唱家汤非现场深情演绎。在随后的观影环节结束后，诸位主创也步上舞台，影片导演李三林一上台就跟大家道谢。





据介绍，《那时风华》制作历时2年多，剧组辗转怀来天漠、涿鹿黄帝城、乌拉盖草原、乌丹沙漠、坝上草原等多地拍摄，力求最真实地再现历史环境。





冰原救人场景，三名演员在零下36度的极寒天气中投入演出；雪中起舞场景，演员克服种种困难在雪地里整整表演了一天；勇斗恶狼场景，剧组安排了近10条真狼出演，与演员和替身演员配合完成了惊险的画面。





刘之冰、王姬、刘佳、赵晓明、苏丽等老一辈艺术家在片中充当绿叶。虽然笑称自己是来“打酱油”，但王姬也认为这个酱油“打得值”：“因为戏眼都落在了我们的角色身上，希望我们演绎的角色和故事能够鼓舞更多的人努力奋斗。”





据悉，如今的塞罕坝，森林覆盖率已超过80%，在2017年获得了联合国环境领域最高奖项——联合国“地球卫士奖”，每年都向北京和天津地区供应1.37亿立方米的清洁水，同时释放550000吨氧气，成为京津地区的重要生态屏障。

编辑：hello王小羊