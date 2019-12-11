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刘亦菲写真大片诠释现代《木兰辞》

似水如火至柔至刚 白衣策马戎装飒飒

2019-12-11 16:59:47 来源：Mtime时光网

迪士尼真人办“花木兰”刘亦菲写真大片曝光，用现代时装全新演绎《木兰辞》。
　　时光网讯 迪士尼真人版“花木兰”的扮演者刘亦菲与《时尚芭莎》杂志联合呈现视觉大片，用代时装与艺术创意全新演绎《木兰辞》。

　　她通过木兰也透过镜头，去诠释她与木兰的勇敢与成长。从未施粉黛、布衣罗裙的寻常少女到红衣披甲、戎装飒飒的坚毅战士，似水如火，至柔至刚皆是她。

   编辑：Joker

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关键词： 刘亦菲 花木兰
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刘亦菲

刘亦菲

Yifei Liu

职业：演员

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