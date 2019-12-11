迪士尼真人办“花木兰”刘亦菲写真大片曝光，用现代时装全新演绎《木兰辞》。





她通过木兰也透过镜头，去诠释她与木兰的勇敢与成长。从未施粉黛、布衣罗裙的寻常少女到红衣披甲、戎装飒飒的坚毅战士，似水如火，至柔至刚皆是她。





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