我的尝试和突破，说实话也只能在这个综艺里，我觉得也许就只有郭敬明会给我这样的机会。





对于哭戏的挑战，她称自己每次哭都不一样。《亲爱的》是知道自己在哭，但觉得效果一般。《大话西游》的哭，是真以铁扇公主的角度去想问题。《我的兄弟姐妹》则哭出了委屈、愤恨等3个层次。《我们与恶的距离》哭，是一开始眼泪很多，到最后没有流眼泪，这对自己来说是一个成长。





在节目第九期里，刘仪伟对金靖说，喜剧类型的演员不多，她不应该去演其他类型的戏。对此，金靖说她心里很明白，“但现状是，就算我愿意去试别的，也不会有导演或者别的剧本会给我这样的机会，我的尝试和突破，说实话也只能在这个综艺里，我觉得也许就只有郭敬明会给我这样的机会。”





一路走到决赛，金靖的晋级过程，比较顺利。不过，这也让她压力山大。“走到最后，声音会很多，有好的和不好的。因为我之前可能比较糊，突然一下子，上了这么大的综艺，看你的人更多了。现在是你自己选择上的节目，你自己选择要入这行，所以这一天迟早会来。我调整过很多次，慢慢看开了。”





对于未来要不要做演员这件事，她也表示没有想那么多，做演员是误打误撞，原来的规划是进公司、做部门经理。“如果有人找我演戏的话，我还是会去演，但我到底算不算演员，应该也算。”本周六，节目就要收官了，谈到希不希望拿冠军时，她笑言“我真的不敢拿冠军，要被骂死。”