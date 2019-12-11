社会热话影片《麦路人》受邀担任澳门影展的闭幕影片，这亦是电影在中国港澳地区的首映。





男主角郭富城表示：“影片最大的挑战就是需要饰演一个流浪者，这是一个非常沉重的角色，但也是非常不一样的，我从来没有演过流浪者的角色，要怎样处理自己的状态这对我来说很新鲜，所以在拍摄的过程中我也非常投入。”





杨千嬅则坦言：“看完《麦路人》之后会感觉人与人的距离可以很近，也可以很远。希望大家看完《麦路人》之后，无论是关心无家者也好，还是会跟亲人、朋友的沟通变得更好，这都是电影带来的意义。”













电影《麦路人》取材于真实事件，“麦路人”又被称为“无家者”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在24小时快餐店过夜。电影《麦路人》关注社会现实，通过表现一群陌生人在快餐店相互取暖、互帮互助，从陌生人手中寻回家人的温暖，共同找回人生应有的梦想来展现世间的人情冷暖。





澳门国际影展策展人Mike Goodridge评价：“这是一部笔触温柔的电影，镜头跟着一群弱势人物，他们有着各自的包袱，或许是财务困难或其他困境。黄庆勋导演把重点放在了角色间的同袍之爱、相互扶持和友谊上，即便这无法完全消弭角色的身体病痛或心理困扰，但角色对生活充满希望的人生态度，无论对观众或这群不幸的小人物皆令人宽慰。”





值得一提的是，《麦路人》曾于第三届澳门国际影展召开电影新闻发布会，影片男主角郭富城、女主角杨千嬅也曾分别担任2018、2017年澳门国际影展明星大使，这亦是两位“影帝”、“影后”在大银幕上的首次合作，两位主演也笑称影片和澳门真的很有缘分，希望通过电影展能够让更多的人看到电影并了解影片背后的故事。据悉，《麦路人》或将于明年上映。

编辑：hello王小羊