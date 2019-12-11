2019-12-11 17:28:54 来源：Mtime时光网
已浏览完所有图片，您可以：重新浏览进入新闻频道
《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
作者：崔汀 编辑：汀
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
在线播放
导演：托德·菲利普斯
主演：杰昆·菲尼克斯
导演：彼得·法雷里
主演：维果·莫腾森
导演：安娜·波顿
主演：布丽·拉尔森
导演：乔什·库雷
主演：汤姆·汉克斯
导演：温子仁
主演：杰森·莫玛
导演：珍妮弗·李
主演：伊迪娜·门泽尔
导演：乔恩·费儒
主演：唐纳德·格洛沃
导演：昆汀·塔伦蒂诺
主演：莱昂纳多·迪卡..
验证码：
皮尔斯qi
昨天 17:55
1,3,7,9并列水搜榜前四！
冃禾
昨天 17:15
近几年除了流浪地球没有一部能看的，只有我是这么觉得的吗？
ramonly
昨天 09:21
虽然热搜第一，但是片子质量确实挺烂的
RickyYue
昨天 08:29
除了《小丑》，其他的都是小丑
天晴了_昨天 10:44
太武断了 绿皮书 玩具4 好莱坞往事都是好电影
时光用户_1494055941141昨天 16:13
你是小丑，看不懂好片
神骑SM女侠56秒前
小丑是啥玩意？大姨妈喝多了吧
曾经对我说
昨天 04:19
一部看得爽的好像都没有。。。《阿拉丁》这种问题那么严重我皱着眉头看完整部竟然能上、、、可能是什么cultural appropriation啊这些上了热搜吧。。。。太恶心、、、里面的音乐也很故意。。。反正一部不用本土语言发生的中东片子。。。Orientalism。。。。oh对了、大家记得新东方的那个英文单词是脏话、不要学！！Oriental是西方人拿来歧视我们的词汇、详情可以看Edward Said的Orientalism或者详见美伊拉克战争。。
奥莱斯
2019-12-11 23:52
《海王》是去年的商业片呀，居然还能进榜单，也是牛B。
武神无双
2019-12-11 22:53
徒有虚名
M_2990266292019-12-11 23:54
这狗是武神仁侠（辱我者皆贱婢）又又又被封号后的另一个号，他还有一个ID代号月影杀手在《猛禽小队》预告片新闻留言：↑你以为我会怕你们这群无聊的网络暴力？！做梦！，点信息一看，五刷海王，四刷复联4，沙赞电锯8都打10分，其实这条引战狗比谁都喜欢跪舔好莱坞。
你很烂，别人不是
漫威pdst惩罚者昨天 16:48
武神仁侠名言：反美的才是好电影
口袋电影君
2019-12-11 21:28
绿皮书一点也不文艺
水晶钻戒2019-12-11 23:00
政治正确，确实不很文艺。
天晴了_昨天 10:40
嗯 没错 很通俗
专治脑残智障
2019-12-11 19:12
小编是不是不行，小丑制作成本是多少都认不得，每次都报错每次都说6500万美元；小丑制作成本才5500万美元。没事多去看看北美电影网站！
月禾
2019-12-11 18:28
2019年时光网发出的新闻内容排名榜单，第一名也没有悬念！
水晶钻戒2019-12-11 23:02
迪士尼为复联4的国内宣传，确实是特别上心。第一自然是没的说。你想吧，这票房，迪士尼分走7亿左右，稳赚不赔。
"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论
李连杰及女儿、动画版配音温明娜也亮相
曾经的好莱坞大佬如今将沦为阶下囚
裸上身秀肌肉摆性感Pose 你能看出52岁吗？
2&3动作捕捉&真人戏份拍完 4拍完第一部分
查看更多