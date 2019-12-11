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谷歌发布2019电影搜索排名榜单，第一名无悬念

奥斯卡最佳影片《绿皮书》上榜 票房大卖居多

2019-12-11 17:28:54 来源：Mtime时光网

搜索排名前十的影片，基本都是商业大片，或许仅有《绿皮书》算是文艺片


　　时光网讯 谷歌刚刚发布了2019年电影搜索排行榜，《复仇者联盟4》无悬念登顶，作为目前影史全球票房第一名，27亿美元的票房收入让《复联4》傲视群雄。

　　《小丑》位列第二位，影片获得了今年的威尼斯金狮奖，话题热度持续半年多，全球票房突破10亿美元，因为投资仅有6500万美元，也是影史投资回报比最高的漫改电影。

　　搜索排名前十的影片，基本都是商业大片，或许仅有《绿皮书》算是文艺片，因为影片获得了今年的奥斯卡最佳影片大奖，所以在全球范围内页引发了足够的关注度。

谷歌2019搜索排名TOP10

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 谷歌 搜索排名 TOP10 复仇者联盟4 小丑 惊奇队长
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